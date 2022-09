El fastidio de Gallardo cuando le preguntaron si falló al elegir el esquema en la derrota de River Plate ante Boca Juniors

Marcelo Gallardo apostó y perdió. Esta vez, su plan de juego, con cinco defensores y dos delanteros sin darle referencia a su rival no funcionó, y aún cuando luego modificó el esquema en el complemento, River Plate terminó perdiendo 1-0 ante Boca Juniors en el Superclásico disputado en La Bombonera por la fecha 18 de la Liga Profesional.

El Muñeco fue uno de los últimos en retirarse del estadio tras el tropiezo y habló ante los micrófonos, disgustado con el resultado y lo ofrecido en el partido al que calificó como “menos que mediocre”. “El detalle termina definiendo el partido hacia Boca con una pelota parada. Podría haber sido nuestro en el primero y fue de ellos en el segundo”, señaló, en base a las escasas posibilidades de gol que se vieron en el cotejo.

“En cuanto a equivocarme, me puedo equivocar siempre, si es tu opinión. El plan de juego era el que utilizamos en el primer tiempo con salidas por los costados con los laterales. No lo pudimos ejecutar. En el segundo tiempo estaban previstos los cambios y pasar a como jugamos. En un partido chato en general, el detalle estuvo en una jugada parada”, insistió ante la consulta sobre si falló en su lectura del cotejo.

“Después del gol de ellos no tuvimos esa búsqueda. Es lo que más nos queda, no haber podido salir de ese golpe. Teníamos jugadores en cancha como para poder hacerlo”, concluyó su análisis.

OTRAS DEFINICIONES DEL DT DEL MILLONARIO

Su autocrítica

“Fue muy poco lo que hicimos, también lo que hizo Boca. La que saca Armani antes del gol, fueron aproximaciones muy ligeras. En ese mínimo detalle de que hubo dos llegadas de gol de cada lado… Primero, a hacernos cargo de lo nuestro de que no pudimos jugar como queríamos”.

¿Le faltó ensayo a la prueba con línea de 3?

“No es cuestión de haber jugado o no. Tengo jugadores inteligentes que son capaces de utilizar cualquier sistema. Esto no se trata de si lo entrenó dos días antes para jugarlo. No. Yo lo entreno durante todo el año para utilizarlo en cualquier momento y sin problemas. Es así, son las apuestas estratégicas de los entrenadores. A veces sale, a veces no. Ahora como perdimos van a hablar de que no salió. Aparte el partido lo perdimos en el segundo tiempo, cuando estábamos con la línea de 4. Para no acomodarla como les conviene. Siempre intentamos sorprender, hoy no lo pudimos hacer”.

¿River quedó relegado de la pelea por el título en la Liga?

La lucha por el campeonato, si bien este partido es anímico, dependerá de nosotros, a ver si podemos salir con el partido del miércoles -ante Banfield-. Estamos todos ahí con nueve fechas por jugar. Dependerá de nosotros de saber si podemos salir de este momento”.(Infobae)