El Gobierno anunció el nuevo piso del Impuesto a las Ganancias

Luego de una extensa reunión en Casa Rosada, el gobierno nacional anunció que decidió subir el piso del Impuesto a las Ganancias a $280.792.

“Llevamos adelante un esquema de políticas económicas que transforma realidades”, destacó Martín Guzmán al formalizar el anuncio en la explanada del palacio gubernamental.

Por su parte, Sergio Massa destacó que se haya tomado esta medida que busca frenar la caída del salario como también el adelanto de las paritarias que ya cerraron la mayoría de los salarios. “Como estado tenemos que hacer un esfuerzo para que el trabajador no pierda al momento de pagar los impuestos. La suba del mínimo no imponible nos permite mantener la idea de que el salario no es ganancia sino remuneración”.

En na rueda de prensa que se dio en la puerta de la Casa Rosada, se especificó que el adelantamiento de la medida evitará el impacto en el aguinaldo. Además se apuntó que el segundo tramo de la escala del tributo estará en los 324.000 pesos .

El decreto que se está impulsando para actualizar el tope, a partir del que se tributa el impuesto a las Ganancias de las personas humanas, comprende la actualización de la deducción especial en los dos tramos previstos en la ley original, según las proyecciones actualizadas de salarios. Además, exime a la primera y segunda cuota del sueldo anual complementario para ese universo de contribuyentes.(Infobae)