El Gobierno habilitará importaciones de neumáticos si no se resuelve el conflicto sindical

Massa formuló esas declaraciones en compañía del secretario de la Producción, José Ignacio de Mendiguren, durante una reunión celebrada esta tarde en el Palacio de Hacienda con representantes de las empresas automotrices y de autopartes, reunidas en Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (Afac), la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) y el Sindicato de Mecánicos (Smata).

“No podemos ser, de ninguna manera, rehenes de situaciones de inflexibilidad, casi de capricho, y mucho menos que un grupo muy chiquito ponga en riesgo 150.000 empleos, más de 1.000 autopartistas, todas las terminales automotrices”, dijo Massa.

Por eso, agregó: “Si mañana, eventualmente, no se resolviese el conflicto, vamos a habilitar a las empresas fabricantes como importadores de emergencia y les vamos a habilitar la posibilidad de importar todos los neumáticos que necesiten para abastecer a las automotrices”.

El ministro agregó que para eso se pondrá en marcha “un mecanismo de emergencia de pago, a los efectos de que no se detenga todo el sector automotriz y autopartista, y que no extorsionen al sector sobre la base del conflicto”.

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna) lleva adelante una huelga en reclamo de una serie de reclamos sindicales y salariales.

Esto llevó a que las tres empresas productoras de neumáticos suspendieran temporalmente sus actividades. Además, que las automotrices Ford y Toyota anunciaran la paralización en la fabricación de autos, a la que se sumaría el viernes Renault.

Massa le dijo a los empresarios que “estamos a disposición, que entendemos la gravedad del problema, sobre todas las cosas porque el sector automotriz y autopartista, tanto empresarios como trabajadores y toda la cadena de valor nos ayudó a poner en marcha una ley ejemplar para la economía argentina”.

“Segundo, porque entendemos que lo que empieza a ponerse en riesgo son 145.000 puestos de trabajo. Empiezan a ponerse en riesgo casi 40 millones de dólares por día de pérdida”, advirtió.

· El impacto en la cadena productiva

El secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren,había expresado antes su «preocupación» por las derivaciones y el impacto que el conflicto gremial en las empresas fabricantes de neumáticos puede tener en toda la cadena automotriz.

«Hay que tener un poco más de humildad, colaborar con la situación del país, tenemos que recuperar el poder adquisitivo del salario y para eso necesitamos mantener el nivel de actividad”, dijo el funcionario en referencia al conflicto en el sector automotriz.

«Apostamos al crecimiento, esta industria creció un 35% y las exportaciones con respecto al 2019 subieron un 70%”, apuntó.

El funcionario señaló ante el conflicto por demandas salariales y laborales que “hay un listado de 240 gremios y el de neumáticos, con buenos convenios, está en el puesto 19 de los mejor” remunerados.

“Lo que más me preocupa es el impacto en la cadena productiva porque esto afecta directamente a toda la cadena automotriz. Si no tenemos las gomas toda la línea se para”, dijo el Secretario en declaraciones a Radio Nacional.

Sobre el sector automotriz dijo que es un sector que “viene trabajando muy bien” en conjunto con “toda la cadena con los sindicatos, la UOM, Smata, autopartistas, terminales”.

También respondió a una declaración de la presidenta del PRO, Patricia Burllrich, sobre un aparente aumento de suspensiones en el sector industrial.

“Los pedidos de suspensiones en el sector industrial desde el mes de julio hasta septiembre son dos.¿Podemos hablar de un clima de conflictividad sindical con la industria? Hoy vuelven a estar 11 puntos por arriba de la prepandemia; aquel gobierno de Bullrich nos dejó con un 54% de inflación y con una deuda impagable”, cerró De Mendiguren.

· La palabra de Cerruti

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, llamó a la «sensatez» tanto de dirigentes empresarios como sindicalistas, en el marco del conflicto que atraviesa el sector de la industria del neumático, cuyos representantes no llegaron ayer a un acuerdo ayer en el ámbito del Ministerio de Trabajo, por lo cual esta mañana continuaba el paro que viene paralizando las fábricas.

«Hacemos un llamado a la sensatez a todos sectores. Es un conflicto que tiene que resolverse porque es un sector importantísimo para la industria y la economía en general», dijo Cerruti en declaraciones a Radio 10.

«Hacemos un llamado a la sensatez a todos sectores. Es un conflicto que tiene que resolverse porque es un sector importantísimo para la industria y la economía en general»

Gabriela Cerruti

«Es una discusión compleja, delicada. No se ha avanzado en las últimas reuniones y hay una nueva mañana. En total ya se hicieron 35 reuniones en Trabajo, donde intervino el Gobierno. Es un conflicto que fue creciendo y fue cambiando el escenario en la mesa de negociación», indicó la portavoz

Tras la reunión, los sindicalistas ratificaron la continuidad del paro por tiempo indeterminado y los bloqueos a las empresas luego de más de siete horas de negociaciones en la sede de la cartera laboral, en la avenida Leandro N. Alem al 600 de la ciudad de Buenos Aires.

En ese marco, fue acordado un cuarto intermedio en las conversaciones hasta las 14 del miércoles, según lo certificó en el acta suscripta en el final de la extensa jornada la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de la cartera laboral, Gabriela Marcello.

Por el conflicto paralizaron su producción las tres firmas líderes -Bridgestone, Pirelli y Fate- mientras la planta de Ford Argentina, ubicada en la localidad de General Pacheco, paró sus dos turnos afectada por la falta de neumáticos para equipar los vehículos, dijeron voceros a Télam.

Fuentes del sector también alertaron que una decisión similar podría adoptar la automotriz Toyota en su planta de Zárate, en el norte bonaerense, donde se fabrican la pick up Hilux y la SUV SW4.

«Tienen que poder llegar a un acuerdo para que se solucione el conflicto lo más rápido posible», indicó la portavoz de la Presidencia, y agregó: «Se trata de un sector muy transversal a todo el crecimiento económico del país».

Según explicó la funcionaria, el conflicto «empezó exclusivamente por el tema del salario pero luego fue cambiando el escenario».

«Con los bloqueos, los empresarios empezaron a hacer otros planteos y el sindicato también», indicó.

«Queremos que los trabajadores tengan todo el aumento que puedan obtener y sus derechos, pero pedimos un espacio de sensatez para poder llevar adelante las medidas (de fuerza) sin que afecte a las empresas y a la vida cotidiana de todos, y se llegue a un acuerdo razonable», concluyó Cerruti.

· La voz de la cadena de valor

la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), quienes se reunieron con directivos de las empresas fabricantes de neumáticos y funcionarios del Ministerio de Economía y las secretarias de Industria y Comercio.

Además de dialogar sobre el impacto que el conflicto genera en los planes de producción y exportaciones de este año, en la reunión se planteó con preocupación las señales de previsibilidad hacia el exterior.

«En momentos en los que el sector trabaja en el desarrollo de medidas que contribuyan a promover la inversión, el aumento de la producción, la exportación y la generación de empleo, la radicalización de este tipo de acciones genera incertidumbre en los mercados de exportación por posibles desabastecimientos y afecta los planes de inversión en desarrollo», afirmaron desde Adefa.

Apelando al «desbloqueo inmediato» de las plantas, la cadena de valor manifestó la necesidad de que «ambas partes realicen su mayor esfuerzo para que a través del diálogo en la reunión programada para mañana miércoles se solucione este conflicto que pone en riesgo a más de 500 mil familias».

Asimismo, la cadena de valor remarcó la importancia que se destinen los dólares para los insumos y materiales necesarios para sostener los niveles de producción y exportación, a fin de generar las divisas que permitan al sector continuar funcionando con su modelo de negocios de especialización y complementación industrial