El Gobierno provincial suma una pista de atletismo y un gimnasio al Parque Berduc

«Vinimos con el intendente en campaña, lo prometimos y hoy comenzamos con la apertura de sobres de esta obra que no incluye solamente una pista de alto rendimiento, sino que también mejora todo el contexto del Parque, donde vienen chicos de distintas escuelas a hacer sus prácticas deportivas, y vecinos y vecinas a hacer uso del esparcimiento público», dijo el gobernador en el acto realizado este viernes en el Parque Berduc y en el cual también estuvieron presentes la vicegobernadora Laura Stratta; el intendente de Paraná, Adán Bahl; el titular del Consejo General de Educación, Martín Müller, y la esposa del primer mandatario entrerriano, Mariel Ávila.

En su discurso, el gobernador recordó que al poco tiempo de asumir lo llamó el ex gobernador Jorge Busti y le pidió que le preste atención al Parque Berduc porque faltaba iluminación y se presentaban algunos problemas de seguridad. «Le dije a Mariel que se ocupe, vino y no sólo pusimos la iluminación, sino que empezamos a trabajar en instalar áreas recreativas. Se hizo la pileta para chicos y adultos mayores, y un día estando acá dije tenemos que hacer una pista de atletismo de alto rendimiento con piso sintético. Parecía una utopía pero nos propusimos llevarla adelante por ser algo sumamente necesario».

«He venido varias veces al Parque y me he encontrado con atletas como Nazareno Sasia que practica lanzamiento de bala, de martillo, y con otros más», comentó, al tiempo que indicó que le transmitió al profesor Juan Alberto Scarpín, integrante de la Confederación Argentina de Atletismo, en distintas ocasiones que se concretaría la pista de alto rendimiento en Paraná. «Vinimos con el intendente en campaña, lo prometimos y hoy comenzamos con la apertura de sobres de esta obra que no incluye solamente una pista de alto rendimiento, sino que también mejora todo el contexto del Parque, donde vienen chicos de distintas escuelas a hacer sus prácticas deportivas, y vecinos y vecinas a hacer uso del esparcimiento público», acotó.

Más adelante, sostuvo Bordet que se hará «una refuncionalización», incluyendo «un gimnasio nuevo que va a realzar el complejo». Estimó que en dos meses ya estará en marcha la obra «y el año que viene si Dios quiere estaremos inaugurándola para beneficio de toda la ciudad».

Indicó que este tipo de obras «tiene que ver con lo que es el deporte en la provincia. En Concepción del Uruguay hay un centro de alto rendimiento, y hay otro en Concordia. Paraná tendrá su centro de alto rendimiento con este paso que hoy estamos dando en la apertura de las ofertas y comenzando la obra en los próximos meses».

Tras expresar su agradecimiento «a todos quienes han trabajado en este sentido, a la directora del Parque y a todo el personal que cuida este lugar y lo pone en valor con su trabajo diario para que pueda tener el brillo que se merece y que todos lo podamos disfrutar”, sostuvo que se cumple así “con el legado de Enrique Berduc que donó el terreno para que sirva, en materia de educación física, a todos los niños, niñas y adolescentes de la provincia de Entre Ríos y en conjunto a toda la comunidad.

Revalorización de los espacios públicos

Por su parte, el intendente Adán Bahl expresó: «Es un momento muy emocionante. Creo que no hay vecino de menos de 50 años que no haya practicado algún deporte en el Parque, ya sea con la escuela, el club o para recrearse. Además muchos deportistas que hoy nos llenan de orgullo y nos representan a nivel nacional e internacional comenzaron acá».

«Cuando el Parque se creó era el complejo polideportivo más importante de la provincia. Gracias a esta obra va a volver a recuperar ese brillo inicial. Es un proyecto muy completo y muy bien pensado que posiciona al deporte en el lugar que le queremos dar», señaló.

Además, sostuvo que «invertir en este espacio deportivo fue una de las primeras cuestiones que planteamos cuando decidimos postularnos a la Intendencia de Paraná. Compartimos con el gobernador nuestro plan de prioridades para la ciudad, él estuvo totalmente de acuerdo y se comprometió a acompañarnos para hacerlo realidad».

«Esta es la tercera obra de ese plan de ciudad que logramos concretar trabajando juntos. Hicimos el nuevo acceso al Parque Industrial y seguimos sumando infraestructura; licitamos el proyecto del arroyo Las Viejas, una obra hidráulica, ecológica y turística que nos va a permitir recuperar el balneario más grande de la ciudad. Y hoy estamos acá, abriendo los sobres para la obra de puesta en valor del Parque Berduc», dijo más adelante.

Finalmente, Bahl sostuvo que «es muy importante recuperar el valor de la palabra dada en política. Por eso es una enorme satisfacción poder concretar estas obras que nos comprometimos a llevar a cabo y que buscan reposicionar a Paraná como la Capital de todos los entrerrianos».

A su turno, la esposa del gobernador, Mariel Ávila, señaló que «estoy muy contenta porque se plasma en hechos lo que uno viene haciendo en un trabajo muy silencioso, con todos los estamentos del Estado y con la Dirección del Parque Berduc».

«También estamos cumpliendo con el legado de Enrique Berduc, que donó estos espacios para que los chicos lo puedan aprovechar y la ciudadanía toda de Paraná, que tiene que ver con la recreación, el esparcimiento, el aire libre, el deporte, las piletas, la inclusión, ya que hay zonas del parque con juegos inclusivos», agregó.

«Estoy muy contenta porque no queda solamente en el discurso sino en los hechos; y este es un claro ejemplo con esta puesta de la pista de atletismo que va a ser para el público en general, que puedan venir a disfrutar de estos momentos en un espacio tan importante como es el Berduc en la ciudad de Paraná».

Asimismo, señaló que “uno planifica en territorio, conoce el territorio y luego suceden estas cosas, que son concretar la realidad de las personas, que tiene que ver no solamente con lo que corresponde a la educación sistemática, sino también a la educación del deporte, de la recreación, del encuentro».

Y agregó: «Es una de las iniciativas que tiene esta gestión revalorar los espacios públicos, pero hacerlos en la realidad, porque es un espacio muy querido por la ciudad y estaba en ruinas. Cuando llegué acá no había luz, estaba tapado de yuyos, no había lugares de recreación; se hizo la pileta; se amplió toda la mirada hacia la sociedad, no sólo a los niños sino a los adultos mayores”.

Por último, afirmó: «Celebramos hoy más que nunca este proyecto que tiene una planificación, una idea y un criterio a largo plazo como son todas las políticas públicas que vienen para quedarse en la gestión de Gustavo Bordet”.

En tanto, la directora del Parque Berduc, Silvia Michou, dijo «estar muy contenta de que se concrete esta obra, ya que va a ser un gran beneficio para todos los chicos que vienen a practicar, no solamente atletismo sino todos los deportes; y fundamentalmente para los alumnos de las escuelas que vienen a realizar sus clases acá, que van a disfrutar de instalaciones de primer nivel».

La directora recordó que las obras en el predio «se iniciaron en 2017 con la iluminación y la puesta en valor de la zona de la plaza, juegos infantiles y estaciones para hacer gimnasia; después fue la pileta; todo esto le ha ido dando más vida al Parque en el sentido de que mucha gente, al ver las mejoras, se ha volcado a utilizar sus instalaciones y lo hace en forma segura».

«La idea es seguir mejorando lo que ya está y poniéndolo en valor para que más vecinos y federaciones deportivas puedan aprovechar las instalaciones y disfrutar del parque», concluyó.

Cabe señalar que antes de la pandemia unas 10 escuelas secundarias hacían uso de las instalaciones, pasaban más de 1500 chicos por semana, aparte del público en general. Las propuestas desde el Parque Berduc consistían en organizar actividades masivas para escuelas primarias y secundarias deportivas, como fútbol, handball, voley; juegos como Delegado y otros de velocidad. También hay algunas instituciones privadas que tienen convenio con la cooperadora y utilizan el espacio después que las escuelas lo desocupan.

Importante obra

En tanto, director de Desarrollo del Área Sudamericana del la Federación Internacional de Atletismo e integrante de la Confederación Argentina de Atletismo, Juan Alberto Scarpín, definió como «muy importante esta obra porque significaría la tercer pista en Entre Ríos, y esto haría que sea la única provincia que tiene tres pista. Esto es muy importante para el desarrollo del atletismo en la provincia, pero también es muy importante por las característica que tendrá la pista como sede de eventos internacionales que es de altísimo interés para los organismos internacionales, y es muy emotivo porque desde niño me desarrollé en el Parque», concluyó.

Presencias

También participaron en el acto los ministros de Planeamiento, Marcelo Richard, y de Economía, Hugo Ballay; el secretario de Deportes, José Gómez; la directora del Parque Berduc, Silvia Michoud, y las diputadas provinciales Carina Ramos y Stefanía Cora, entre otros.

Detalle de la obra

El presupuesto oficial para los trabajos es de 498.396.149,76 pesos y el plazo de ejecución de 450 días corridos.

En esta etapa se realizará la construcción de la nueva pista de atletismo de seis carriles de primer nivel, que permitirá una competencia deportiva de alto rendimiento y la organización de eventos internacionales.

La pista de atletismo permite la realización de otros deportes como ser salto en largo, lanzamiento de martillo, lanzamiento de jabalina, etc.

El proyecto, además, contempla la construcción de un nuevo gimnasio cubierto para la práctica de diversos deportes, como vóley, básquet y handball, entre otros.

La superficie destinada a pista de atletismo y otras disciplinas es de 14.330,60 m2, la superficie cubierta a ejecutar es 1.710,50 m2 y la superficie semicubierta a refuncionalizar es de 319,07 m2, La superficie total a intervenir alcanza a 17.360,17 m2

Las empresas que se presentaron para ejecutar la obra fueron: la UTE Traza-Pietroboni, la UTE Szczech-LyC, y Cemyc.