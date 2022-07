El gran gol de Milton Casco que puso en ventaja a River Plate ante Barracas por la Copa Argentina

El marcador del partido que River Plate venció 3-0 a Barracas Central por los 16avos de final de la Copa Argentina se abrió con una obra de arte de Milton Casco que hizo explotar a los hinchas millonarios presentes en el Estadio Parque La Pedrera de Villa Mercedes en San Luis. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo controló las acciones en los primeros minutos y el gol del lateral derecho lo puso en ventaja, pero además le dio más tranquilidad para seguir el acecho en el campo rival.

River Plate demostró su supremacía en los primeros tramos del encuentro, pero no podía romper el cero, hasta que a los 20 minutos Esequiel Barco abrió hacia la izquierda con Elías Gómez, cuyo centro no pudo ser conectado por Rodrigo Aliendro, y tras un despeje, Casco la paró y sin dejarla picar le pegó de volea para vencer la resistencia del arquero Maximiliano Gagliardo.

“Fue un gol que sirvió para volver al triunfo. No me imagine que iba a caer ahí el rechazo y ahí el control me favoreció para poder rematar y entró en un lugar privilegiado. Es uno de los goles más lindos de mi carrera”, contó el lateral en diálogo con TyC Sports. “Uno siempre está a disposición del entrenador y del equipo”, agregó. “Necesitábamos el triunfo y lo hicimos de buena manera. Todos somos conscientes de la situación que estábamos. El triunfo sirvió mucho. Los refuerzos son de mucha jerarquía y van a aportar mucho”, concluyó.

Luego de convertir, el conjunto de Núñez mejoró en su juego y ejerció una mayor presión en el área de Barracas, que le costó salir. Sin embargo, de a poco el Guapo comenzó a acercarse y tuvo dos posibilidades de cabeza, una que pasó cerca de Neri Bandieri y otra que contuvo sin problemas Franco Armani.

En el complemento continuó el dominio de River Plate y estuvo más cerca de marcar el segundo que Barracas de conseguir el empate. Fue a los 20 minutos de la segunda mitad que una buena jugada colectiva por la izquierda culminó con un taco de Rodrigo Aliendro hacia Agustín Palavecino cuyo tanto amplió las diferencias.

Sin embargo, tres minutos más tarde el equipo conducido por Gallardo recibió malas noticias ante la expulsión de Héctor Martínez, quien recibió la segunda tarjeta amarilla y se fue antes a los vestuarios.

Aunque el hombre de menos no afectó a River Plate que siguió controlando las acciones y el juego fue en el campo de Barracas, que le costó recuperar la pelota a pesar de superioridad numérica.

Fue a los 28 minutos cuando otra vez Palavecino la mandó adentro de la red, pero consistió en una definición personal con un remate desde afuera del área y Gagliardo quedó parado ante la velocidad con la que fue la pelota que cayó a media altura, pero imposible de contener para el guardameta.

La victoria ante Barracas le permitió recuperarse a River Plate luego de su eliminación en la Copa Libertadores, la reciente caída en la Liga Profesional ante Godoy Cruz. No ganaba desde el 25 de junio cuando se impuso 2-1 ante Lanús en el Estadio Monumental. Fueron un total de cuatro partidos sin victorias: derrota y empate ante Vélez por la Libertadores (0-1 y 0-0), otra caída, que fue ante Huracán por la Liga Profesional (2-3) y el mencionado encuentro ante el Tomba.

En la próxima instancia River Plate se probará en los octavos de final ante Defensa y Justicia que eliminó a Argentinos Juniors.

Más allá del pase a la próxima fase de la Copa Argentina, hay un punto importante para los conducidos por Gallardo que es la tranquilidad y confianza de cara a sus venideros compromisos.

Por la Liga Profesional este fin de semana River Plate visitará a Vélez, el domingo, a partir de las 20 horas.