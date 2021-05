El Hospital San Martín de Paraná no tiene camas de terapia y tratan de derivar pacientes

Lo reconoció el director del nosocomio, Carlos Bantar, al describir la situación de este jueves 20 de mayo. "Estamos saturados. No colapsados", añadió.

En la previa de un endurecimiento de las medidas de restricción y con un número de contagios de coronavirus que no se detiene, es preocupante la situación del sistema de salud entrerriano, en especial en lo referente a la disponibilidad de Unidades de Terapia Intensiva -UTI-.

En ese contexto, el director del Hospital San Martín de Paraná, Dr. Carlos Bantar, alertó que este jueves 20 de mayo «no hay una sola cama de UTI en el San Martín. Estamos saturados. No colapsados», añadió.

El galeno describió: «Hoy es el día de mayor saturación. No tenemos camas de Terapia Intensiva y estamos viendo si podemos derivar pacientes para hacer lugar y rogando para que no lleguen nuevos«, sostuvo Bantar en declaraciones a Cara y Ceca por Radio UNER Paraná.

Las derivaciones se realizarían a nosocomios de ciudades cercanas porque «siempre hay que tener dos o tres camas libres», comentó el profesional de la salud y agregó que además de Covid-19, ingresan pacientes por otras patologías que necesitan una UTI.

Por otra parte, el director del San Martín reconoció su sorpresa e indignación «por la negación de la enfermedad que todavía existe en un sector de la población. No se quiere ir al nudo del problema», indicó.

No obstante, dijo que «no se puede demonizar a la gente. El Estado debe resolver en base a una solución, pero es difícil si la población no quiere o puede acompañar».

Parate total

Bantar consideró necesario, por un periodo de tiempo determinado, hacer «un parate total» como se hizo en otros lugares del mundo para contener la curva ascendente de contagios. (Entremediosweb)