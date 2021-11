Esta semana la comisión de Jurado de Enjuiciamiento, formada por dos integrantes del Colegio de Abogados, tres del Superior Tribunal, un diputado y un senador, dictaminó el procedimiento de Jurado de Enjuiciamiento contra la procuradora adjunta y fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, en la causa de los contratos de la Legislatura provincial.

El voto de los miembros en favor o en contra del procedimiento fue efectuado arrojando seis votos a favor y uno en contra.

En ese contexto, no son pocas las voces que ven con preocupación lo que está sucediendo. El diputado provincial Julián Maneiro no dudó en afirmar que “El Jury a la fiscal Goyeneche es funcional a quienes han sido y son investigados por causas de corrupción”.

Afirmó que “sin ningún tipo de disimulo ni de pretender ocultar las reales motivaciones que lo impulsan, avanza el Jury contra la Procuradora Fiscal adjunta y encargada de investigar los hechos de corrupción en Entre Ríos. Esto se da en paralelo al desarrollo de un hecho inédito en nuestra provincia como es la realización del juicio contra el ex Gobernador Urribarri, algunos de sus ministros y de su entorno más cercano”.

Preocupación

El legislador detalló «Sin entrar en consideraciones técnicas, este proceso de destitución que se está iniciando contra la Fiscal Goyeneche y – más allá de quienes lo impulsaron – lo cierto es que resulta funcional a quienes han sido y son investigados por causas de corrupción. Claramente este proceso de Jury no redunda en una mejora en la independencia del Poder Judicial entrerriano, sino todo lo contrario. Se trata de disciplinar, advertir y castigar a quienes realizan acciones que ponen en jaque a determinados actores de la vida política provincia”.

Por último, resaltó que “la sociedad está esperando señales exactamente diferentes. Llamativamente en momentos en que la Fiscal se viene desempeñando al frente de la acusación contra el ex gobernador Urribarri, en un juicio que debería haberse realizado con anterioridad pero que fue repetidamente postergado en virtud de las acciones de su defensa, en éste preciso momento se le inician acciones en busca de su destitución. Es en este punto que no se puede dejar de realizar la simple reflexión que plantea que suspender a la Procuradora Fiscal no excluye entre las motivaciones anteriormente señaladas a la de ‘hacer caer’ el Juicio a Urribarri y su entorno”.