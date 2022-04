El precio de la soja tuvo una importante baja y al igual que el petróleo

La soja lideró las pérdidas en el mercado de Chicago, con un retroceso de casi US$ 17, tras un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) con datos de mayor área sembrada, mientras que el trigo y el maíz tuvieron un cierre mixto.

El contrato de mayo de la oleaginosa cayó 2,74% (US$ 16,81) hasta los US$ 594,60 la tonelada, mientras la posición julio bajó 2,70% (US$ 16,35) para ubicarse en US$ 587,16 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en proyecciones de mayores stocks estadounidenses del grano y una intención de siembra por encima de lo esperado por el mercado.

Según destacó la Bolsa de Cereales de Córdoba (Bccba), el USDA informó que estima un área sembrada de soja de 36,81 millones de hectáreas en EEUU, lo cual representa un incremento de 1,5 millones de hectáreas respecto al año anterior y una diferencia respecto a lo esperado por los operadores de casi 900.000 hectáreas.

En cuanto a las existencias en el país del Norte, se informaron 52,6 millones de toneladas, un 23% más que en marzo de 2020 y casi 800.000 toneladas por encima de lo previsto por el mercado.

Este panorama de mayor holgura en la oferta del poroto también deprimió los precios de los subproductos.

En ese marco, el aceite bajó 3,15% (US$ 50,26) hasta los US$ 1.541,89 la tonelada, mientras que la harina retrocedió 1,18% (US$ 6,17) y concluyó la jornada a US$ 515,32 la tonelada.

Por su parte, el trigo descendió 2,06% (US$ 7,81) y se posicionó en US$ 369,64 la tonelada.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) explicó al respecto que a parte del avance de las conversaciones entre Rusia y Ucrania para lograr un apaciguamiento de los enfrentamientos, «Francia, en su rol de Presidente de Turno de la Unión Europea, propuso que los países con excedentes de cereales liberen reservas para limitar el impacto de la guerra sobre países más pobres, lo que limitaría las amenazas a la seguridad alimentaria global».

Por último, el maíz ganó 1,45% (US$ 4,28) y se ubicó en US$ 294,77 la tonelada, como consecuencia de los informes del USDA mostraron una merma en el almacenamiento del grano amarillo y una siembra menor a la esperada en Estados Unidos.

Petróleo

El precio del petróleo cayó este jueves casi un 7% luego que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunciara que destinará 180 millones de barriles de crudo de las reservas estadounidenses para aliviar al mercado local a lo largo de un período de seis meses.

En consecuencia, los contratos para entrega en mayo del barril WTI cayeron 6,99% a 100,28 dólares, mientras que en Londres el barril de Brent, también para mayo, bajó 6,44% a 107,91 dólares.

Biden anunció que en los próximos 180 días liberará un millón de barriles por día «para aumentar el abastecimiento hasta que la producción se acelere a fines de año».

Se trata de la mayor liberación histórica de reservas estratégicas de Estados Unidos, a pesar de que se encontraban en su punto más bajo en 20 años.

La decisión, que intentará aliviar la escasez de suministro de crudo provocada por la guerra en Ucrania, es la más grande desde que se creó la reserva en 1974.

«El último uso de reservas (50 millones de barriles en noviembre) no fue lo suficientemente significativo y quedó totalmente eclipsado. Esta vez quieren que tenga un fuerte impacto», dijo Matt Smith, analista del gabinete Kepler, a AFP.

El desafío de Estados Unidos y de sus socios de occidente es cómo conseguir una mayor disponibilidad de crudo en los mercados para compensar la pérdida de suministros de Rusia, el segundo mayor exportador de petróleo del mundo después de Arabia Saudita, en medio de las sanciones impuestas al país que preside Vladimir Putin tras la invasión a Ucrania hace poco más de un mes.