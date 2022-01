El trigo arrancó la campaña comercial 2021/22 con un récord de exportaciones

“Las exportaciones de trigo de diciembre fueron las mayores de la historia”, aseguró este viernes la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en uno de los documentos que forman parte de su informativo semanal.

El reporte elaborado por Guido D’Angelo, Desiré Sigaudo y Emilce Terré destaca que los despachos al exterior del cereal rompieron récords tanto en valor como en volumen para el último mes del año, que marca el inicio de la campaña comercial.

“La suba del 30% en la producción de trigo 2021/22 ya se empieza a notar en el comercio exterior argentino. Con más de 2,27 millones de toneladas exportadas en el primer mes de la campaña, se consolida el mejor registro de exportaciones de trigo para un mes de diciembre, cuando comienza la nueva campaña del cereal”, indicó la entidad rosarina.

Y completó: “El récord de exportaciones de trigo no es sólo un récord de toneladas exportadas. El mes pasado fue también el mejor diciembre para el valor exportado, que superó los US$ 629 millones. Un fuerte repunte de los valores FOB (Free on Board, Libre a Bordo) de exportación colaboró con este récord de aporte de divisas”.

En concreto, la tonelada de trigo se exportó a un valor FOB de US$ 277 la tonelada, más de un 26% por encima de los US$ 219 que se pagaban en diciembre de 2020.

De todos modos, está lejos de ser el mayor valor de la historia: en 2007, 2012, 2013 y 2014, los precios alcanzados en diciembre fueron superiores, con un récord de 345 dólares en 2013.

Sigue la senda alcista

En este marco, con los niveles de stocks en máximos históricos, las perspectivas de exportación para enero también traen buenos augurios, según la entidad rosarina.

“De acuerdo con datos de embarques, este mes cerraría superando las tres millones de toneladas exportadas. De mantenerse los niveles de precios que se observaron en diciembre, el valor exportado de trigo en enero superaría los US$ 850 millones. De esta manera, se convertiría en el mejor mes de enero para el trigo en 14 años, y el segundo mayor valor de exportación de la historia”, completó.