Empresas entrerrianas avanzan en el mercado chileno

Molinos Flor, Majo SA, es una empresa familiar de la zona de Villa Clara, en la provincia de Entre Ríos, que ofrece productos reconocidos tanto por su calidad como por su rendimiento, siendo una excelente opción para clientes y consumidores.

José Galván, titular de la firma, quien formó parte de la misión mencionó: “Nosotros estamos muy conformes con nuestra participación, ya que avanzamos con importantes exportaciones de nuestro producto a empresas envasadoras del mismo, siendo estas, cadenas de supermercados muy importantes en Latinoamérica”.

“Si bien en otras oportunidades hemos exportado a Chile, hay tiempos en los que quizás las condiciones del mercado en cuanto a precios no han sido propicias como las de ahora, por lo que hemos avanzado en la comercialización a un plazo muy corto”, afirmó.

Respecto de la presencialidad de los encuentros comentó: “Además, debemos destacar que con este tipo de reuniones o participaciones, por más que la tecnología haya avanzado y uno pueda resolver vía telefónica o digital muchas de estas cuestiones, es muy necesario que el productor, el empresario, vaya y muestre lo que tiene, lo ofrezca, conozca e investigue el mercado, y después continúe con la negociación”.

El empresario también destacó la importancia del acompañamiento del Estado provincial, no sólo por el acompañamiento sino también por la posibilidad de trabajar coordinadamente, dándonos la oportunidad de explorar otros mercados como Uruguay, Bolivia y Perú.

Una empresa en franco crecimiento hacia los mercados externos

Hernán Arévalo, licenciado en Comercio Internacional, representante de la firma Deriplast SA, se mostró más que satisfecho con la participación en la Misión Comercial a Chile, destacando fundamentalmente que “hay negocios que pueden avanzar de manera positiva y a corto plazo, dándonos la posibilidad de conocer el mercado chileno, explorando su necesidad, siendo este un nicho a continuar explorando. Además mantuvimos una reunión muy especial con una empresa que trabaja los productos que nosotros realizamos, por lo cual aprendimos y pudimos ver la necesidad real del mercado, siendo esto de mucha importancia para nosotros”.

Por otra parte, Arévalo detalló que las contrapartes o potenciales clientes con los que se enfrentaron son de los rubros alimentación, como envasado de aceite de oliva, limpieza y sanitizantes, siendo esta una oportunidad muy apropiada para colocar sus productos.

“El acompañamiento realizado desde la provincia debemos destacarlo. Somos una empresa que trabajamos a diario para innovar, mejorar y llevarle al cliente lo que este necesita. Es por ello que todas estas experiencias son muy útiles” destacó, al tiempo que mencionó que “la empresa está enfrentando un cambio generacional, por lo que, sumando al mercado interno donde cubrimos la Mesopotamia, Santa Fe y Buenos Aires, es muy importante avanzar sobre las exportaciones a Chile, interesándonos además en mercados como Uruguay, Paraguay y Bolivia”.

Por último, el empresario comentó que: “como empresa nos sentimos muy conformes y apoyados por el gobierno de la provincia, sobre todo por las agendas organizadas las cuales fueron muy fructíferas, quedando reuniones a futuro para poder continuar y también cerrar próximas negociaciones”.

Legumbres en conserva, dulces y demás productos hacia el mercado chileno

La empresa Nordeste SRL tiene sus comienzos hace más de 20 años en la provincia de Entre Ríos. Elaboran legumbres en conserva, dulces y demás productos que completan su línea. Así, con la más alta tecnología en maquinaria y un gran capital lo cual suma a la calidad que se puede comparar con las mejores del mercado.

Gonzalo Rodríguez, titular de la empresa, destacó la Misión Comercial a Chile en la cual su empresa tuvo una importante participación: “En Chile nos encontramos con que hay una marca muy impuesta en la variedad de nuestros productos, y otra más, importada de España, encontrando una oportunidad muy grande en el mercado ya que el público chileno está muy acostumbrado al consumo de productos como los que nosotros elaboramos, y hoy en día no tiene competencia, siendo muy fructíferos los encuentros y reuniones muy proliferas, no solo con hipermercados sino distribuidores que comercializarían nuestra marca, demostrando un alto interés en una compra no muy lejana y consecuencia de esta oportunidad de negocios”.

“Nuestro producto tiene un precio muy favorable para poder competir con la empresa local que fabrica productos similares, destacando que hemos ofrecido precios aún más bajos, los cuales nos posicionan en mejores condiciones de comercialización”, remarcó el empresario, al tiempo que explicó: “En legumbres y otros envasados en Tetra Recart, tenemos 18 referencias, siendo en Argentina los que más variedad poseemos, por lo que a través de las reuniones hemos avanzando con dos empresarios que ya estaríamos cerrando una próxima exportación”.

Seguidamente, Rodríguez mencionó que la empresa está exportando actualmente y muy bien a Paraguay y Uruguay, a Colombia con un cambio de rumbo y a Bolivia con buen mercado.

“La idea es seguir creciendo en el exterior, y ser la primera opción en el envase de distribución por lo que seguiremos promocionando nuestros productos, agradeciendo desde ya el apoyo que nos ha otorgado la provincia, destacando que el contenido de las reuniones organizadas ha sido positivo, y es por ello que seguiremos participando donde nos convoquen”.

Respecto de su marca comercial y características comentó: “Doña Pupa fue una marca pensada por nuestro fundador, y su visión siempre estuvo en brindar un excelente producto que pueda llegar a todos. Dedicación, cuidado y constancia en nuestra labor son también una manera de envasar, comercializar y promocionar lo mejor de nosotros, que es lo que realizamos día a día. Hoy podemos decir que Doña Pupa es el fruto de años de compromiso y permanencia en la provincia y es por ello que nos satisface poder verlo e ir incursionando en el mundo” finalizó Rodríguez.