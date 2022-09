Empresas entrerrianas destacaron los resultados de la misión comercial a Italia

La actividad estuvo organizada por el Gobierno de Entre Ríos, junto a la Subsecretaría de Promoción del Comercio e Inversiones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la Embajada Argentina en Roma, el Consulado General y Centro de Promoción en Milán y el Women Economic Forum (WEF- Argentina), un espacio que trabaja para visibilizar y potenciar el rol de la mujer en la economía.

Formaron parte de la delegación entrerriana, empresarias de las firmas Doninas S.A.S de Aldea María Luisa, Cabaña Apícola Reina Madre de Maciá, Amandoté de Gualeguaychú, CaySI S.A de Oro Verde y Bio Nogoyá S.A de Aldea María Luisa, quienes estuvieron acompañadas por la vicegobernadora Laura Stratta y el secretario de Desarrollo Económico y Emprendedor, Pedro Gebhart.

Julia Fontana es la propietaria de Doninas SAS, la fábrica de galletitas libre de gluten de Aldea María Luisa que participó de la misión: “Vinimos a Italia en búsqueda de oportunidades comerciales y además para entender y conocer cuáles son las tendencias del mercado europeo para poder adaptarlo a nuestro país”, expresó y en ese sentido, indicó que durante su visita a Italia “pudimos obtener información acerca de elaboración de pastas secas sin gluten, que es nuestro próximo desarrollo, y además, la importancia que están mereciendo los productos orgánicos o bio”.

“Entre Ríos está preparada tanto como productora como para industrialización de este tipo de productos y nos da mucho ánimo poder concretar grandes ideas y proyectos de estas características”, sostuvo. Luego manifestó “un agradecimiento especial a la vicegobernadora que nos acompañó siempre y buscó todas las alternativas que estaban a su alcance para lograr acercamientos comerciales”.

En representación de Cabaña Apícola Reina Madre, una firma de la localidad de Maciá, participó de la misión Eladia Weber: “Nos dedicamos a la cría de abejas reinas, un material certificado pensado para mejorar la calidad de la genética del productor”, explicó. “La misión comercial fue una gran experiencia para mostrar la calidad de nuestra genética al mundo y que nuestra apicultura cumple con las buenas prácticas que exigen los países europeos”, destacó. “Quiero agradecer a la vicegobernadora Laura Stratta por su acompañamiento ya que es muy importante para mí como productora”, dijo Weber sobre el viaje. “Fuimos la provincia que llevó más productoras de diferentes rubros a Italia”.

Carola Bolzán es otra de las empresarias que participó de la misión comercial en representación de Bio Nogoya SA, una firma productora de biodiesel y glicerina que forma parte del Grupo Bolzán. “Somos un grupo de empresas agroindustriales, en las que nuestra búsqueda siempre es el agregado de valor a la cadena productiva. Estas experiencias ayudan mucho a incursionar y ver por dónde va el mercado y qué puede ofrecer uno al mundo”, explicó. Y en el marco de la misión comercial, “vi distintas necesidades que tiene Italia de algunos productos afines a nuestras empresas, las cuales nos parecen posibilidades de negocios a futuro”, sostuvo.

“Agradezco especialmente al gobierno provincial por darnos la posibilidad de participar y acompañarnos es esta misión”, expresó Bolzán y destacó que “haberla compartido con la vicegobernadora obviamente tiene una gratificación extra de gestión y experiencia. Suma a todo esto, el haber sido parte de la Primera Misión Comercial de Mujeres”, acentuó.

Gabriela de la Torre encabeza Amándote, un emprendimiento que desarrolla infusiones: “Fue una semana sumamente intensa porque aprovechamos hasta el último minuto, no paramos nunca. Explotamos el tiempo al máximo y tratamos de sacar provecho de todo”, expresó.

También dijo que sus productos representan “un desafío” para el consumo europeo “que no tiene cultura con las infusiones y mucho menos con el mate, pero tuve reuniones sumamente interesantes. De mi parte, las expectativas se superaron ampliamente”. Igualmente destacó: “El acompañamiento de la vicegobernadora y su equipo fue excelente, a disposición de nosotras todo el tiempo, más allá que ellos tenían sus actividades también estuvieron acompañándonos muchísimo y tratando de generarnos los contactos”.

Por su parte, Julieta Aimone de Caysi SA de la ciudad de Oro Verde, una empresa dedicada a la automatización y control de plantas de asfalto y hormigón, expresó: “Para nosotros fue una experiencia muy buena porque conocimos una variedad de empresas argentinas, por un lado, de empresarias argentinas que hacemos diversas cosas pero todas tenemos un punto en común que se trata de llevar adelante una empresa, de buscar mercados, de comercializar, de expandirnos, de crecer, de formarnos y esto fue una muy buena experiencia”.

Asimismo, respecto a la apertura de mercados italianos a partir de esta misión, sostuvo: “Fue muy interesante sobre todo la oportunidad que tuve de tomar conocimiento de las necesidades que hay en Italia de productos que no tienen, o que debido a la escasez necesitan importar, y nosotros desde Argentina podemos proveerles. Así que desde mi perspectiva, fue muy positivo sobre todo respecto a esa parte”, subrayó.

En tanto para concluir, enfatizó “que el grupo de empresarias que se armó en la Provincia y el acompañamiento que tuvimos, el apoyo y todo lo que dejamos planteado en conjunto con la vicegobernadora para el futuro, es muy positivo. La verdad es que trabajamos mucho, se generó mucho y tenemos una proyección y perspectiva de trabajo en Argentina”, completó.