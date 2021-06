En Concordia, Galimberti y Schneider se propusieron “visibilizar la provincia que el oficialismo no quiere mostrar”

La iniciativa de tomar contacto con militantes, dirigentes y vecinos, con el objetivo de seguir ampliando un proyecto que se presenta como alternativa política para las PASO de 2021 y las generales de 2023, tuvo su primera parada en Concordia.

En las primeras horas de la tarde, en barrio Osvaldo Magnasco, visitaron junto al diputado provincial Julián Maneiro a Mary Medina. “Ella vive en la Concordia que no se ve o no se quiere mostrar, la de los enormes sectores desprotegidos, vulnerables y olvidados”, expresaron en un comunicado enviado a Informe Litoral.

En el mismo sentido, añadieron: “No es la primera vez que las estadísticas cubren con una sombra a la ciudad y la sitúan en la parte alta de los índices de pobreza. Por el contrario, se ha vuelto una mala costumbre aceptar esa realidad por parte de los gobernantes”.

“Sin embargo, como contrapartida, hay otras historias. La de héroes y heroínas que sin capas ni espadas, pero con una valentía que contagia, llenan pancitas y salvan vidas. Mary es una de ellas. Hace 4 meses perdió a su marido Kike y para superar esa situación fundó un merendero con su nombre. Allí, un grupo de vecinos le da leche y comida a 100 gurises del barrio. Realizan, con poco dinero pero mucho corazón, una tarea social enorme”, aseguraron.

El recorrido incluyó también el paso por la estación del ferrocarril Osvaldo Magnasco, donde los dirigentes de Construir en Cambiemos tuvieron un encuentro con un grupo de mujeres vinculadas al trueque, que también desarrollan así una tarea solidaria.

“Son ejemplos de entrerrianos que están donde el Estado no ve ni escucha. Es que nadie pudo, nunca, jamás, contra los que deciden levantarse, con dignidad, y dar pelea. A ellos no les sobra nada, pero tienen la vocación por construir un futuro mejor”, indicaron los dirigentes opositores.

Luego de una reunión con militantes y dirigentes en el Comité de la UCR Concordia; Galimberti y Schneider partieron para formar parte de la asunción de autoridades del Comité UCR San Salvador, en esa ciudad.

Construir el Cambio

“Concordia tiene una pobreza estructural que no se logra quebrar desde hace años. Pero aparecen estas historias de solidaridad, un sentimiento que nos mueve a dar sin esperar recibir nada a cambio, y entendés que no todo está perdido. Mary es un ejemplo de resistencia y dignidad. De todas formas, es imperdonable observar tanta falta de empatía de un Estado ausente, que debe garantizar oportunidades y no lo está haciendo. Venimos en una decadencia permanente y es el momento de empezar a construir otra provincia”, dijo Galimberti.

“La realidad de cada lugar se observa estando en el lugar, charlando con la gente, conociendo sus problemas, sus sueños, sus necesidades. Es el primer paso para poner en marcha un proceso político y económico que genere oportunidades y ese es el camino que estamos haciendo desde Construir en Cambiemos”, agregó Schneider.