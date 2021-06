En Crespo están preocupados por la abundancia de palomas y morajú

Tanto las palomas como el “morajú”, se han convertido en “aves urbanas”, que se han adaptado perfectamente a la ciudad, donde no tienen depredadores, lo que hace que su población, tenga un crecimiento desmedido. Para muchos especialistas, ya es un problema ambiental y advierten que estar en contacto, por ejemplo con el abundante excremento de estas aves, puede representar un alto riesgo para la salud, ya que se inhalan, hongos responsables de enfermedades como la criptococosis (infección pulmonar) y la neurocriptococosis (infección del sistema nervioso central).

Cecilia Dorato, vecina de Crespo, a través de las redes sociales mostró imágenes de las consecuencias que están dejando estos pájaros y expresó: “Si esto no es contaminación, que me expliquen qué es!!! Un gran tema a resolver en la ciudad. Y no dentro de 10 años como se dice. Debe ser ya! Hay cosas que debemos realizar sin demoras, por nuestro bien y el de nuestros hijos”.

En diálogo con Canal 7 CVC, Dorato expresó que la super-población de esas aves, “traerá problemas; uno ve las veredas y se da cuenta lo que generan. Lavarlas a cada momento no es la solución tampoco, porque estaríamos gastando agua, que es un recurso no renovable. Estamos siempre dando vueltas con el problema y no se encuentra una solución de fondo. Estamos siempre a favor de la naturaleza, pero que haya tantas de estas aves, produce mucha contaminación y sus excrementos secan el pasto, los árboles, va en detrimento de muchas cosas. Habría que trabajar también más en la forestación, porque uno se pregunta, ¿por qué en el ejido no hay tantos pájaros como sí en el centro? Me pareció un buen tema para que se vaya debatiendo”. (Fuente: Desde Crespo)