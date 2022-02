Entre Ríos dispone de un sistema de faros para monitoreo en las islas del Delta para prevenir incendios

Así lo anunciaron el gobernador Gustavo Bordet y el viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Sergio Federovisky.

La Red de Faros de Conservación fue presentada este lunes en Diamante en el Parque Nacional Pre Delta, y en la oportunidad el gobernador anunció la inauguración de una comisaría en zona de islas. “Tener estos faros de detección temprana es llegar de manera eficaz, es mitigar los daños que produce el fuego y evitar que se quemen muchas de nuestras islas y humedales que se vieron afectados con el estiaje histórico del río Paraná y la sequía de enero. Esto nos permite trabajar rápidamente para evitar más daño y preservar un ecosistema que es el legado que dejaremos a las generaciones del futuro”, sostuvo.

La Red de Faros es una política pública integral y federal para la prevención de incendios que apunta a conservar ecosistemas valiosos como los humedales a partir de utilizar tecnología de última generación para el monitoreo y las alertas tempranas. Se compone de torres de entre 30 y 40 metros de altura, sobre las que se colocan cámaras multiespectrales, que identifican humo y calor, y de video, conectadas a internet. Las cámaras monitorean las 24 horas los 365 días del año.

Al respecto, el gobernador Gustavo Bordet aseguró que «es muy importante poder llegar a esta instancia después de trabajar ardua y sostenidamente para lograr tener esta Red de Faros de detección temprana de incendios que nos permitan trabajar con mayor eficacia y rapidez ante la repitencia de incendios que se dan año a año en las islas de nuestro Delta».

Dijo además que «es un compromiso que asumimos y lo hemos trabajado desde la Secretaría Ambiente con recursos que hemos afectado y en articulación con sectores de la sociedad civil, como bomberos voluntarios, aeroclubes para sobrevolar y llegar a zonas de difícil acceso, y la Policía de la provincia de Entre Ríos con los dos helicópteros. Y estamos inaugurando la próxima semana una comisaría en la parte límite de la provincia, frente a Villa Constitución, que tiene como objetivo determinar las responsabilidades de quienes inician los incendios y poder llegar de manera rápida, generar multas y acciones punitivas a quienes intencionalmente encienden el fuego».

Bordet reflexionó luego al decir que «realmente son tiempos complejos. Venimos viendo que desde hace dos años tenemos un estiaje en el río Paraná que provoca serios problemas”. En ese marco, sostuvo que “hemos tenido meses de muchísimo trabajo articulado con la provincia de Santa Fe, la provincia y los municipios, y este es el camino para llegar rápidamente a soluciones que preservan nuestro ecosistema que es tan importante, sobre todo para las generaciones futuras».

Habló luego «del compromiso permanente del Ministerio de Ambiente de Nación, en la persona del ministro Juan Cabandie que permanentemente ha estado trabajando con la provincia y de todo equipo que nos han dado un apoyo realmente importante».

Por último, Bordet sostuvo que «redoblamos el compromiso de trabajar en conjunto con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y el ministro Cabandie. Es la forma de encontrar en dos años las soluciones que no teníamos anteriormente. Hoy estamos inaugurando obras, proyectando y trabajando en territorio permanentemente para tener buenos resultados. Mi agradecimiento por el trabajo, la dedicación y el compromiso», concluyó.

Gran noticia

Por su parte, la ministra de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Erika Gonnet, dijo que la presentación «es una gran noticia» e indicó que «está de la mano de un trabajo que se viene realizando». Precisó luego que «el faro es un trabajo que se ha venido llevando adelante con mucho compromiso de personas, sobre todo los que están en este territorio».

Destacó también que «se ponga en valor toda esta zona» y «el tener estas medidas preventivas y de alertas tempranas que todos esperábamos, y que (con) las provincias lo veníamos trabajando y articulando para tratar de paliar la consecuencia de la crisis climática que atraviesa nuestro país».

Finalmente, se refirió a la importancia de respuestas en diversos ámbitos, entre ellos, el de la Justicia, más allá de la respuesta inmediata que debe dar el Estado.

La importancia de la prevención

Al hacer uso de la palabra, Federovisky afirmó que «cualquier hecho de gestión tiene una historia» y al respecto indicó que «hace solamente 16 meses el Ministerio de Ambiente de la Nación recibía, como corresponde conceptualmente, el manejo del Plan Nacional del Manejo del Fuego, luego de que en 2017 había sido descuartizado, había quedado el área de combate de incendios subsumida dentro de la lógica del Ministerio de Seguridad que no es la lógica del Plan Nacional del Manejo del Fuego. Y el área correspondiente a la prevención había quedado en el Ministerio de Ambiente con un presupuesto igual a cero peso».

«Desde agosto de 2020 hasta aquí se hicieron unas cuantas cosas, entre ellas recuperar la lógica de lo que significa un Plan de Manejo del Fuego que supone la totalidad de las acciones y las herramientas para las etapas que se presentan en el incendio», dijo y acotó que «todos sabemos que pretender extinguir un incendio solamente en el momento en el que ya las llamas son irrefrenables es una dificultad demasiado alta y por eso se suele señalar, con lógica, con criterio, la necesidad de la prevención».

Tras ello, el funcionario nacional sostuvo que «para poder tener una política de prevención había que tener recursos que le fueron arrebatados al Plan Nacional del Manejo del Fuego y por eso una de las primeras decisiones que se adoptó desde el Ministerio de Ambiente, y que el ministro Cabandié acompañó con muchísima energía, fue solicitarle al Congreso de la Nación que hiciera una modificación de la Ley del Plan Nacional del Manejo del Fuego para permitir que hubiese un fondo de recursos permanentes a partir de una alícuota del 3 por ciento de todas las pólizas de seguros que se emitan en la Argentina, menos del seguro de vida. Y eso permitió que en 2021 tuviésemos en moneda constante, un presupuesto siete veces superior al del último año del gobierno de Mauricio Macri».

«Eso permitió también poner en marcha políticas y previsibilidad porque cuando uno no tiene recursos, y no sabe cuáles van a ser los recursos del año siguiente y de los sucesivos, no tiene ninguna posibilidad de planificar una política pública”, indicó.

Entonces, afirmó que “hoy tenemos fondos y un fideicomiso que administra el Ministerio de Ambiente y que nos permite poner en marcha estos faros de conservación que no es solamente una torre con una cámara, sino que es un sistema de prevención que va a permitir, por ejemplo, en pocos minutos identificar con la georeferenciación más precisa en dónde se inicia un fuego», sostuvo Federovisky y acotó que la Justicia podrá posteriormente hacer las averiguaciones pertinentes.

También dio cuenta de la disposición del comando de operaciones de emergencia que posibilita «estar en el territorio con todos los efectivos correspondientes y con la más moderna tecnología para combatir el fuego».

«La detección temprana significa poder llegar antes», destacó el funcionario que es hijo de entrerrianos y luego indicó que «aquí en general no hay rayos que caigan y provoquen grandes incendios. Lo que hay es una deliberada acción sobre el territorio para sacar un provecho personal, un beneficio para un interés particular».

El viceministro nacional explicó que esta herramienta «ya está funcionando», ya pusimos en marcha el centro de monitoreo que está funcionando en el Ministerio de Ambiente, va a haber un centro de monitoreo que se va a instalar en el Parque Pre Delta», y con eso ya el sistema está funcionando plenamente». En ese marco, informó que en 15 meses «hemos logrado hacer esta inversión y estamos comprometiendo, porque va a estar publicado en todos los medios y el Boletín Oficial la semana que viene, una licitación adicional por 4.200 millones de pesos».

Finalmente, sostuvo que «es muy posible que con estos faros de conservación, con estas cámaras, con esta tecnología, con el esfuerzo de las provincias, con la coordinación que hoy tenemos entre Nación, provincias y municipios en materia del Plan Nacional del Manejo del Fuego, podamos enfrentar con algo más de éxito” el combate del fuego y agregó que “lo que ocurre en las islas del Delta no pasa por casualidad y tenemos que tener todos los instrumentos, toda la vocación y toda la potencia política e institucional para poder combatirlo porque lo que estamos haciendo es defender el bien común».

La Red

La Red de Faros de Conservación del Delta del Río Paraná (PRFC) es una estrategia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación para la prevención de riesgos y la promoción del desarrollo sostenible en distintos puntos del país, que ya opera en el Delta del Paraná, con base en la mayor presencia del Estado, el diálogo con las comunidades isleñas y ribereñas y la incorporación de tecnología para el monitoreo ambiental.

La inversión total de la Red alcanza los 1.300 millones de pesos para la construcción de 27 faros en la zona del Delta del río Paraná, la Región Centro y la Patagonia.

La iniciativa incluye además del sistema de monitoreo de incendios, la incorporación de personal para el seguimiento ambiental y el diálogo con las comunidades del Delta, la adquisición de equipamiento, el dictado de cursos e instancias de capacitación para las comunidades isleñas y productores en materia de conservación de biodiversidad y prevención de incendios, la investigación y extensión sobre prácticas ganaderas que eviten el uso del fuego, entre otras acciones.

La inversión alcanza los 216 millones de pesos y contempla cinco faros en Diamante, Victoria, el Puente Victoria-Rosario y dos en la provincia de Santa Fe.

En la actualidad, la implementación en territorio, de la que es parte la Administración de Parques Nacionales (APN), comprende a los parques nacionales Pre-Delta, Islas de Santa Fe y Ciervo de los Pantanos, donde se emplazan los nodos más activos del programa. Los municipios de Victoria (Entre Ríos) y Villa Constitución (Santa Fe) también forman parte de estos nodos.

El acto

El acto fue encabezado por el gobernador Gustavo Bordet; el secretario de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Sergio Federovisky; la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Daniela García; la ministra de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet; y la jefa de Gabinete del Ministerio de Ambiente de Nación, Soledad Cantero. También participaron los legisladores Jorge Cáceres y Claudia Gieco; autoridades de Diamante y el director del Parque NacionalPre-Delta, Aldo Delaloye, entre otros.

Durante el acto, se entregó un camión y una lancha de monitoreo de incendio, y se firmó un convenio marco. Luego, Bordet recorrió uno de los faros instalados en el parque.

Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana de Incendios

Se compone de torres de entre 30 y 40 metros de altura, sobre las que se colocan cámaras multiespectrales, que identifican humo y calor, y de video, conectadas a internet. Las cámaras monitorean las 24 horas los 365 días del año. Realizan un giro completo cada 5 minutos aproximadamente. Están vinculadas a un software que localiza los focos de incendio con coordenadas geográficas (georeferenciación) para indicar el lugar donde ocurren, registrar la hora exacta y emitir alertas. Las alertas están destinadas a ser recibidas en los dos centros de monitoreo para ser analizadas y retransmitidas a quienes deban abordar los focos para su extinción en territorio.

Fueron ubicadas en el camping municipal de la localidad de Puerto Gaboto, provincia de Santa Fe; el Parque Nacional Pre-Delta, provincia de Entre Ríos; en la Estación de peaje de la ruta nacional n.° 174 (cabecera Este del puente Rosario-Victoria); en el camping municipal de la localidad de Victoria, provincia de Entre Ríos; y en el puerto de cabotaje de la localidad de Villa Constitución, provincia de Santa Fe (frente a la Reserva “Isla del Sol”).

Los Centros de monitoreo en tiempo real son el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, provincia de Buenos Aires. Está configurado y calibrado, resta terminar la obra civil del espacio en el que tendrá su ubicación.