Escuela Agrotécnica de Villa Urquiza: rechazan la cesión de terrenos

El martes, en las redes sociales de la escuela, el equipo docente compartió una publicación: “Se le quitó a la escuela. SIN tierras NO hay producción”, detallando el malestar que generó la noticia que recibieron ese mismo día de manos de una escribana, ya que no fueron notificados por vía jerárquica y fueron excluidos del diálogo en lo referente a este proyecto que viene gestándose desde hace más de 15 años.

Ante la novedad, se hace una comunicación con Francisco Reyes y Fabiana Princich, rector y vicerrectora del establecimiento, para obtener más detalles al respecto. “Este expediente es algo que viene dando vueltas desde hace unos 15 años, con distintas gestiones políticas. Hemos tenido varias reuniones, hemos hecho un gran desgaste de energía, de tiempo, y nos hemos generado preocupaciones pensando estrategias. Desde hace un año no teníamos más noticias de dónde estaba el expediente y, de buenas a primeras, sin consenso ni charla previa, se nos aparece una escribana con un acta de constancia de toma de posesión y colocan un cartel”, comentó Reyes.

En este sentido, destacó que el cartel del gobierno tiene fecha del 25 de noviembre y manifestó que “aunque lo tienen cocinado desde hace un mes, decidieron concretarlo en esta fecha para que el impacto sea menor, para evitar que haya sentadas de los alumnos, que no se vea en los medios. De todas maneras, vamos a juntar firmas y vamos a recibir a quienes quieran sumarse a estas acciones. Es importante que la comunidad se involucre”.

Así, por medio de la Resolución 4267 del Consejo General de Educación, fechada también el 25 de noviembre de 2021, el Superior Gobierno de Entre Ríos, el Consejo General de Educación y el Ministerio de Desarrollo le cedieron en comodato el terreno a la Municipalidad de Villa Urquiza, por un período de 20 años.

Se trata de cuatro hectáreas que serán destinadas a la construcción de un polideportivo, lo que a primera impresión, parece excesivo. “En medio de esta negociación que viene de larga data, nosotros dijimos que queríamos ser parte del proyecto, porque no es ceder cuatro hectáreas para que se haga una cancha de fútbol, básquet, tenis y listo. Y lo que nos han presentado siempre es una hoja A4 con un pre proyecto, nunca supimos bien de qué constará este polideportivo. Por eso nos parece aún más avasallante esta quita de terrenos”.

Si llegaran a ocupar las cuatro hectáreas para construir un complejo polideportivo será el uno de los más grandes de la provincia, pero es llamativo, teniendo en cuenta que la población de Villa Urquiza, sumando la de las localidades que forman parte del éjido rural como Colonia Nueva, Colonia Celina y La Balsa, es de aproximadamente unos 3.500 habitantes. Cuatro hectáreas parece una cantidad excesiva si tomamos como referencia el parque deportivo escolar Enrique Berduc, de Paraná, cuyo predio total consta de tan sólo una hectárea donde se construyeron una pista de atletismo asfaltada, un campo de fútbol, dos canchas de vóley y básquet techadas, dos canchas de vóley al aire libre, una cancha de handball techada, dos canchas de pádel, un espacio de recreación al aire libre con juegos infantiles y un centro de oficinas para la administración de la institución deportiva.

“Cuando se empezó a hablar de este proyecto, desde la Escuela ofrecimos ceder otros terrenos que para nosotros no eran productivos, un poco más chicos, pero que considerábamos más que suficientes para un complejo polideportivo, pero nunca aceptaron.

Estas cuatro hectáreas sí son productivas para la escuela, están dentro del circuito ganadero y las necesitamos para la pastura de los animales. Nos están quitando la posibilidad de crecer y de enseñar”, dijo Reyes.

Los terrenos están ubicados en la esquina de Monseñor Van Damme y el acceso a Villa Urquiza, delante del predio del Colegio La Providencia de las Hermanas Franciscanas. “Se nos achica la superficie productiva. Nosotros tenemos un tambo con aproximadamente 25 animales en ordeñe, lo que implica un número mayor de animales totales; y también tenemos aproximadamente cinco animales de engorde. Es decir tenemos terneros, animales de recría, más todo lo que es el tambo, vacas en ordeñe y vacas que están en proceso”, explicó, en tanto, Fabiana Princhich, la vicerrectora.

“Nosotros tenemos producción integrada: empezamos por la pastura de los animales, que es lo que nos están quitando, seguimos con la leche, y luego con el queso y el dulce de leche. Lo mismo sucede con la producción de dulces de frutas, ya que tenemos nuestros propios árboles frutales. Y todo eso lo vendemos al público con lo que recuperamos lo que se gasta en la producción, semillas, gasoil, insumos para el tambo, medicamento para los animales, y reinvertir en todo eso”, añadió.

Por último, manifestó: “Más de la mitad de los estudiantes son de Villa Urquiza, los empleados también, y hay un contacto permanente con la gente de la ciudad porque está pegada a la entrada. Estamos inmersos en la comunidad, lo cual ha hecho que nosotros tengamos que adaptar nuestras prácticas por el lugar que ocupamos”.

Sobre la Escuela AgrotécnicaLa Escuela Agrotécnica cuenta con 76 hectáreas de campo –de las cuales 45 son productivas– y 130 estudiantes, 30 de ellos residentes. Trabaja fuertemente en el cuidado del ambiente y cuenta con tres grandes sectores didácticos productivos: animal (porcinos, ganado bovino, aves de corral), vegetal (con cultivos bajo cubierta, huerta al aire libre, plantaciones de frutales), y la industria donde se producen dulces, almíbares y quesos.

Se trata de la primera escuela agrotécnica de la provincia y una de las primeras del país. Sus orígenes se remontan a 1898 cuando se creó en esta comunidad la “Escuela de Agricultura”, siendo su primer director el francés Gastón Decleve. Lamentablemente un tornado que se produjo en la zona en 1900, destruyó totalmente las instalaciones de la entidad, por lo que el lugar quedó completamente abandonado, hasta que el 5 de mayo de 1985 se recreó la EEAT Nº 39 y desde ese entonces se vienen desarrollando variadas actividades que son coordinadas por un comprometido equipo de trabajo.

Sin embargo, esta no sería la primera vez que la institución cede parte de su terreno al Municipio. “Hemos aportado en muchas oportunidades al crecimiento de toda la comunidad, más allá de las generaciones que se han formado en nuestras aulas. Cuando se construyó la ruta de acceso asfaltado a Villa Urquiza la escuela cedió siete hectáreas aproximadamente. El desagüe cloacal del pueblo atraviesa otro de los lotes de la escuela, el cual perdió aptitud agropecuaria tras su confección. Un desagüe pluvial del casco urbano también compromete buena parte de otro sector. Somos una escuela comprometida con el desarrollo de la localidad de Villa Urquiza, siempre lo hemos sido”, señalaron los docentes en una nota presentada ante el titular del CGE, Martín Müller.

Asimismo, pidieron que se deje sin efecto la resolución, hasta tanto la comunidad educativa pueda ser parte de un nuevo acuerdo. “El actual desconocimiento del convenio firmado genera preocupación en el equipo directivo ya que este ignora por completo de que se trata el mismo, y por si acaso fueron transferidas responsabilidades de cualquier índole, sin haber formado parte del acuerdo. Por esta razón solicitamos no se continúe avanzando en el proyecto, y no se formalice la cesión hasta tanto la comunidad educativa de la EEAT N°39 no sea participe de la confección de un posible nuevo acuerdo. Entendemos que como comunidad, y haciendo uso del derecho democrático, las decisiones no deben ser unilaterales, ni arbitrarias, sino consensuadas con la comunidad que diariamente habita y hace nuestra escuela. Solicitamos que las autoridades pertinentes se hagan presentes y den respuestas a ante la mencionada solicitud”.

El conflicto suscitado a partir de esta última cesión de terreno recuerda al que tuvo lugar en 2017, cuando el CGE dio en comodato a la Municipalidad de Colón terrenos pertenecientes a la Escuela Agrotécnica “Justo José de Urquiza”. En esa ocasión, la comunidad educativa presentó una acción de amparo ante la Justicia, que falló a favor de la escuela, por lo que el gobierno tuvo que dar marcha atrás con la resolución.

proyecto. El Municipio solicitó esos terrenos, ubicados en la intersección del acceso a la ciudad y calle Van Damme, para construir un complejo polideportivo.