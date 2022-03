Estaciones de servicio de Entre Ríos nuevamente en alerta por falta de gasoil

El vicepresidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Entre Ríos, Mario Amado, expresó que “desde noviembre las estaciones de servicio venimos vendiendo combustible con cupos producto de que el país debe importar su gasoil. A esta grave situación se le sumó ahora la disparada de los precios a nivel mundial por la guerra entre Rusia y Ucrania”.

Según explicó, para las petroleras resulta muy caro comprar dicho combustible para luego venderlo en un mercado que tiene los precios congelados, ya que es decisión del Gobierno nacional que esta situación no llegue a los surtidores.

“A pesar de que se registraron algunos aumentos, la inflación ha superado con creces esa cifra, por lo que mientras continúe esta situación las petroleras difícilmente importen el combustible”, anticipó el dirigente.

Esta situación puso en alerta a productores agropecuarios de todo el país, que por estos días están pensando en la cosecha de sus siembras y utilizan el gasoil común como principal insumo. No obstante, Amado alertó que también podrían registrarse restricciones en la venta de otros combustibles como la nafta.

En esa línea, se refirió a cómo esta situación afecta a las estaciones de servicio, ya que consideró que si las petroleras no reformulan el modo de calcular las comisiones -que no sea solo a través de los precios- van camino a “cierres masivos y despido de personal”.

“Nosotros no tenemos forma de vender un litro más de combustible para poder hacerle frente a nuestro paquete de gastos y compensar costos. Y a pesar de que hablamos con las petroleras y con el Gobierno de forma permanente, aún no le encuentran la vuelta y no hemos tenido ninguna solución”, dijo al respecto.