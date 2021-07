Fabián Doman le dice adiós al periodismo

Fabián Doman sorprendió este miércoles por la noche al anunciar que deja el periodismo: lo hizo durante Intratables, programa del que se despidió en vivo.

«Yo no voy a estar más en este programa. Tampoco voy a estar más en Radio La Red. No me voy a otro canal, no me voy a otra radio. Voy a cambiar en cierto modo de profesión», introdujo el conductor, quien venía ausentándose por síntomas compatibles con coronavirus (dio negativo en el test).

El periodista indicó que se trató de una decisión de último momento, y aclaró: “Voy a ser, desde mañana, el director institucional de una de las empresas más importantes de Argentina, y estoy hablando de Edenor”.

El video del anuncio del conductor: