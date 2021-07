Falleció Carlos Reutemann, ídolo del automovilismo y referente del peronismo

Carlos Reutemann murió hoy a los 79 años en Santa Fe. Dos veces gobernador de la provincia, ocupaba una banca como senador nacional. Fue corredor de Fórmula Uno y uno de los grandes ídolos del automovilismo.

Reutermann quedará en la historia política del país por haber desechado la oportunidad de ser el presidente de los argentinos. Fue el primer elegido por Eduardo Duhalde cuando buscaba un sucesor. Muchos recordarán el enigmático argumento del santafesino: “Vi algo que no me gustó”. Nunca se supo a qué se refirió ni si fue el miedo escénico lo que lo hizo volver al llano. Pero todo encajaba para que el peronismo se uniera detrás de su candidatura y de un descontado triunfo electoral.

“No es la primera vez que tomo una decisión, nunca, obviamente, con la trascendencia de ésta. He visto algo, que quizás no lo voy a decir nunca. Vi que seguramente no me terminó de convencer”, explicó varias veces el expiloto de automovilismo. Duhalde intentó con Juan Manuel De la Sota, que tampoco aceptó el convite. Entonces, el telón se abrió y apareció en escena Néstor Kirchner.

Papá se fue en paz y dignidad después de luchar como un campeón con un corazón noble y fuerte que lo acompañó hasta el final. Siento orgullo y bendición por el padre que tuve. Sé que me acompañará todos los días de mi vida hasta que nos volvamos a encontrar en la casa del Señor🙏🏻 pic.twitter.com/84wo3WgfTg — Cora Reutemann (@CoraReutemann) July 7, 2021

Reutemann fue piloto de Fórmula 1 desde 1972 hasta 1982. Compitió para los equipos Brabham, Ferrari, Lotus y Williams. En su carrera en la máxima categoría del automovilismo obtuvo 12 victorias, 45 podios y seis pole positions en 144 carreras puntuables, además de dos triunfos en carreras fuera de campeonato. En 1981, habiendo superado a su compañero de equipo y primer piloto de Williams, Alan Jones, finalizó segundo en el Campeonato de Pilotos a solo un punto del campeón, Nelson Piquet.

En aquella recordada jornada en el Autódromo de Buenos Aires, sucedió algo que marcó a Reutemann. El recordaría la fecha como “triste en el aspecto automovilístico”, pero muy importante. “Aquel enero del ’74, yo estaba en mi box, el entonces presidente Juan Domingo Perón me manda a llamar. Voy caminando hacia la tribuna donde él estaba y, cuando llego, me abraza y me dice: ‘Bueno, pibe, te felicito’. Me acuerdo patente que se toca el saco y me dice: ‘Mirá, no tengo nada para darte’. Saca una lapicera y me dice: ‘Es lo único que te puedo dar, es un obsequio para vos, para que vos tengas’”, relató Lole.

Seis meses después, Perón murió. Y cuándo asumió su primera gobernación Reutemann firmó el acta respectiva con aquella lapicera que le regaló Perón.

El santafecino se retiró de la Fórmula 1 en 1982. En 1990 recibió el Premio Konex de Platino como el mejor automovilista de la década en Argentina.

Sus inicios en la política

Inició su actividad política en el Partido Justicialista y fue elegido gobernador de Santa Fe para el período 1991-1995, después de derrotar al radical Horacio Usandizaga, exintendente rosarino.

Fue Carlos Menem quien lo convocó y le ofreció el cargo, en el verano de 1991. En 1994 fue electo convencional constituyente para la Reforma de la Constitución Nacional.

Al finalizar su gestión en la primera magistratura de la provincia fue electo senador de la Nación por primera vez, por el período 1995–2001, pero en 1999 dejó su banca en el Congreso Nacional tras haber triunfado en las elecciones provinciales para volver a ser gobernador de Santa Fe. Cumplió su segundo mandato constitucional entre 1999 y 2003.

En abril de 2003 debió enfrentar la trágica inundación del río Salado, que cubrió un tercio de la capital de Santa Fe y causó 23 muertos reconocidos por el gobierno (los vecinos denunciaron 114). La tragedia dejó además 130.000 damnificados y un perjuicio económico de más de 3200 millones de dólares.

En 2004 Reutemann fue denunciado penalmente por su actuación al frente del gobierno de la provincia durante las inundaciones. La acusación comprendió los delitos de homicidio por medio catastrófico y desvío de fondos.

El 7 de septiembre de 2003 fue nuevamente electo para ocupar un lugar en la Cámara Alta y asumió el 10 de diciembre de ese año con mandato hasta el 10 de diciembre de 2009. El 17 de julio de 2008, cuando se votó el proyecto de retenciones móviles agrarias que fue desempatado por el entonces vicepresidente, Julio Cobos, Reutemann presentó un proyecto alternativo con dictamen de minoría de la Comisión de Agricultura y Ganadería. Su proyecto no fue tratado, pero su voto no acompañó al proyecto presentado por el gobierno de la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

La alianza con Macri

En las elecciones legislativas del 28 de junio de 2009, fue elegido nuevamente como senador nacional por la provincia de Santa Fe, con mandato hasta 2015. A principios de ese año, formó una alianza con Propuesta Republicana, apoyando la candidatura de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales. Ese mismo año fue reelecto senador por Cambiemos con mandato hasta 2021. Luego conformó el Bloque Parlamentario Unipersonal “Santa Fe Federal”.

Hijo de Enrique Reutemann y Flora Molina, “Lole” había nacido el 12 de abril de 1942. Fue padre de Cora y Mariana, ambas de su primer matrimonio con “Mimicha” Bobbio. Estaba casado en segundas nupcias con Verónica Ghio.

En los últimos años vivió en su campo de Llambí Campbell, 50 kilómetros al Norte de la capital de Santa Fe, y su actividad se redujo casi exclusivamente a la atención de los temas políticos y la administración de su campo sojero. (Fuente: La Nación)