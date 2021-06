Francisco Benítez, el joven que emocionó a todos en La Voz Argentina

Un joven cordobés, tartamudo, emocionó a todos en la nueva edición en La Voz Argentina cantando «Todo cambia» y con su historia de vida.

Se trata de Francisco Benítez, quien hizo lagrimear a todos los jurados de la nueva edición de La Voz Argentina, que integran Lali Esposito, Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti y Mau & Ricky.

«Sufro de tartamudez desde los seis años, me costó con seguir en la vida y lo que me salvó fue cantar. Lo que no puedo decir lo canto para que le llegue a la gente. Me encanta cantar con el corazón», dijo el joven cordobés, emocionando a todos, no solo al jurado, si no que también a los más de 20 puntos de rating que seguían en vivo en ese momento la transmisión de Telefe.

«Deseo que estés en mi equipo, tenés una voz que hiere el corazón pero de la manera más linda», le dijo la Sole al chico, quien luego de cantar a duo con Ricardo Montaner, la eligió entre todos los jurados que se dieron vuelta para sumarlo.