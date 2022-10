Galimberti abre una ronda de consulta sobre el proyecto de Nacionalización de una facultad de la UADER

«El proyecto tiene algunos vicios en su origen, ya que no fue socializado con la comunidad académica y eso, naturalmente, genera resistencias. Por otra parte el oficialismo provincial se expresó con un coro de voces a favor del proyecto, porque les permite resolver un problema de caja. En lo personal considero que la iniciativa no puede asentarse sobre una mirada exclusivamente económica y que hay que abrir una ronda de conversaciones, con actores claves, y darse el tiempo necesario para estudiar el proyecto. La otra cuestión a considerar es que una eventual nacionalización no va a resolver los problemas que hoy tiene la Facultad», dijo Galimberti, que este lunes por la tarde mantendrá encuentros con Luis Américo González, primer rector organizador de la UADER, y con la conducción de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, que es la unidad académica que se propone nacionalizar con la creación de la Universidad Juan L. Ortiz.

Galimberti también indicó que la creación de la UADER fue una de las políticas públicas más importantes de los últimos 20 años y es un hito muy significativo para el gobierno de la Unión Cívica Radical. Por esa razón el legislador entiende que su partido, y todos los sectores de Juntos por el Cambio, no pueden estar ausentes en este debate. «La conducción del Comité Provincial debería asumir un rol protagónico en este debate», manifestó.

Otras actividades de la agenda en Paraná

Además de las reuniones previstas por el tema de la UADER, el Diputado Galimberti también mantendrá, por la mañana, un encuentro con Daniel Koch, Jefe del Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, donde reiterará el reclamo por el estado de las rutas nacionales 12, 14 y 18, que atraviesan el territorio provincial.

Por la noche, junto al Intendente de Crespo, estarán en la localidad de Crespo donde compartirán sus experiencias municipales de gestión en una actividad donde participarán afiliados y simpatizantes de dicha localidad.