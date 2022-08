Gallardo y Beccacece vuelven a estar cara a cara tras su último duro cruce: cuál fue el verdadero origen de la pelea

El domingo 5 de junio, en el marco de la primera fecha de la Liga Profesional, Defensa y Justicia y River Plate igualaron sin goles en Florencio Varela y la bomba explotó. Se hizo público lo que sobrevolaba desde hace varios meses: la tirante relación entre los entrenadores Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece.

En el último choque entre ambos equipos, promediando el segundo tiempo, el estratega del Halcón tuvo una inesperada reacción al ponerse por delante de Andrés Herrera para bloquear un lateral a favor de la visita. Al ver esta situación, el Muñeco se acercó al cuarto árbitro y esbozó “está loco éste”. Luego, al ver la tarjeta roja por parte del juez Facundo Tello, Napoleón le hizo un gesto de montoncito con las manos, como pidiéndole algún tipo de explicación por su reacción.

El día que explotó la pelea entre Beccacece y Gallardo

Este accionar no fue bien visto por el rosarino, quien explotó de bronca: “¿Qué te pasa? ¿Quién sos, a quién te comiste?”. Este cruce elevó la temperatura de todos los presentes, provocando una fuerte escaramuza en la zona de vestuarios entre ambos cuerpos técnicos. La cuestión no pasó a mayores gracias a la rápida intervención de los empleados de seguridad del estadio Norberto Tito Tomaghello.

El cruce comenzó en el campo de juego y siguió en la zona de vestuarios

Pese a los gritos que se escucharon en la zona mixta del estadio de Defensa y Justicia, en esa oportunidad, Marcelo Gallardo buscó calmar los ánimos y bajar un poco los decibeles tras lo acontecido dentro y fuera del campo de juego. “No me gustó la actitud que tuvo de meterse al campo y que no pudiéramos jugar un lateral. Sólo se lo hice saber y después no pasó más nada”, fue la respuesta que dio el DT al ser consultado sobre el cruce con el entrenador rival.

A Máximo Gallardo, el padre del Muñeco, le quedó rebotando dentro de su cabeza el “¿quién sos, a quién te comiste?” que soltó Beccacece en plena disputa verbal. A diferencia de su hijo, él sí recogió el guante y utilizó sus redes sociales para responderle.

“‘Quién sos??, le preguntó ése muchacho!”, escribió en una historia de Instagram. Y acompañó el texto con una imagen de su hijo con los 14 títulos que consiguió como entrenador de la Banda (tres Copa Argentina, dos Supercopa Argentina, un Trofeo de Campeones, una Liga Profesional, una Copa Sudamericana, tres Recopa Sudamericana, una Suruga Bank y dos Copa Libertadores).

El tiempo pasó y todo hacía suponer que comenzaría a curar las heridas; sin embargo, un nuevo capítulo se desató durante una entrevista que brindó Sebastián Beccacece a ESPN a unos días de volver a verse las caras con Marcelo Gallardo en el marco de los octavos de final de la Copa Argentina. “La verdad, yo no creo que me haya generado algún tipo de conflicto interno por lo menos. Porque es muy sencillo: en eso puntual, cometí algo que no estaba bien hecho y fui expulsado. Yo me enojo o respondo a lo que me gesticula Marcelo porque me pareció desubicado. Nada más que eso. Cuando uno se cree con la autoridad moral para decirle al otro si está bien o está mal donde hay alguien que imparte justicia, me pareció un acto totalmente arrogante y prepotente, y yo respondí. No importa quién está enfrente. No importa si ganás 14 títulos, 20, 50 o si no ganás ninguno”, comenzó su relato.

Sebastián Beccacece apuntó nuevamente contra Marcelo Gallardo

“A mí me parece que para que uno genere en el otro la autoridad esta que te digo de ‘qué hay que hacer’, por lo menos tenés que responder vos de una manera ética y moral, a lo largo del tiempo. De una manera intachable. Y eso no ha pasado. Porque la cantidad de situaciones que ha tenido Marcelo a lo largo de su carrera han sido increíbles. Después ya está instalado que al que gana no se lo toca o hay que cuidarlo. También está esto de las instituciones, que River lo hace muy bien, cómo protege a sus líderes. A mí, sinceramente, no me generó nada más que una simple discusión. Sí, obviamente, que para que haya una discusión tiene que haber dos personas, o sea que me haré cargo de la parte que me corresponde y de la otra se hará cargo el otro. Pero no creo que me haya influenciado en absolutamente nada”, soltó.

Para remontarse al inicio de este enfrentamiento hay que remontarse hasta 2017, cuando Sebastián Beccacece era el ayudante de campo de Jorge Sampaoli en la selección argentina. En la lista para una gira por Australia y Singapur el entrenador y su por entonces mano derecha apostaron por tres futbolistas del club de Núñez (el defensor Jonatan Miadana, el mediocampista Ignacio Fernández y el delantero Lucas Alario) y ninguno de Boca Juniors, justo cuando ambos elencos pujaban por la obtención del título. Esto no fue bien recibido en el Monumental. Los dirigidos por Marcelo Gallardo sintieron la ausencia de los futbolistas y sucumbieron ante San Lorenzo y Racing, lo que le allanó el camino al Xeneize rumbo a un nuevo trofeo.

Esa grieta que se generó en ese momento se incrementó más tarde cuando Beccacece se “separó” de Sampaoli y se calzó el buzo de DT en Defensa y Justicia. Especialmente cuando Marcelo Gallardo solicitó que el Millonario activara la cláusula de repesca de Enzo Fernández, quien por ese entonces era una de las principales figuras del Halcón (fue clave para ganar la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana). En paralelo, el Muñeco también llamó al futbolista para convencerlo y explicarle el importante papel que pasaría a tener dentro de su plantel tras explotar en Florencio Varela. Vale recordar que el oriundo de Merlo, en otro mercado de pases, ya les había pedido a los dirigentes que consiguieran la vuelta del defensor Héctor David Martínez.

Luego del fuerte revuelo que se originó por sus declaraciones, el rosarino, que aventaja al de Merlo en el historial -dos victorias, un empate y una derrota-, intentó bajar los ánimos. “Vamos a jugar contra el mejor equipo y el mejor entrenador de los últimos diez años”, explicó en conferencia de prensa. Y luego, añadió: “No tengo nada personal con Gallardo, me preguntaron por una situación particular y expresé lo que pasó en ese momento, pero ya está, lo dije y ya pasó”.(Infobae)