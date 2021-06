Gerardo Morales: “La elección en Jujuy me hizo pensar que puede haber un radical como candidato a presidente”

“ Lo de ayer me hizo pensar, Facundo Manes y Martín Lousteau son potenciales candidatos a presidente, y sería un honor acompañarlos si así fuera; me hizo pensar que puede haber un radical como candidato a presidente ”. De esta forma se expresó el gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, tras los comicios provinciales que significaron el primer triunfo electoral de Juntos por el Cambio antes de las primarias del 12 de septiembre.

Del total de 2.356 mesas habilitadas y escrutadas el 98,39%, pasadas las 7 de hoy, la alianza que lidera Morales triunfaba con el 41,69% de los votos y aventajaba al Frente de Todos-PJ, que obtenía el 13,45%, mientras el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – FIT, se ubicaba en el tercer lugar con 7,53% sufragios. A continuación quedaban las listas del Frente Primero Jujuy (7,22%), Frente Todos por Jujuy (6,51%), VIA (Valores Ideas Acciones) 5,06% y Frente Unidad para la Victoria 5,36%, de acuerdo con el escrutinio provisorio a cargo de la empresa Simecom.

Este resultado electoral fue celebrado por el frente opositor, sobre todo por la UCR, en un contexto donde hay una puja interna por la definición de las listas de candidatos en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. Es por ello que ayer por la tarde viajaron a Jujuy tanto Lousteau como Manes, además del presidente de la UCR Bonaerense, Maximiliano Abad.

“ El radicalismo tiene territorio y capacidad de gobernar, para lograr acuerdos ”, aseguró Morales en diálogo con el periodista Luis Novaresio en Radio La Red. El gobernador, además, respondió las críticas de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, a la precandidatura de Manes en el territorio bonaerense.

“‘Lilita’ tiene que bajar un cambio con ser tan agresiva. La semana pasada elogió a Manes y ahora no le gusta; ella quiere ser prenda de unidad y la primera candidata en la provincia de buenos aires, creo que es una promesa que le hizo el PRO y no le cumplió, pero que no se la agarre con nosotros. Que se quede tranquila y se relaje un poco . Ella es muy oscilante”, afirmó Morales.