Gobierno y laboratorios se reúnen esta semana por el precio de los medicamentos

El Gobierno nacional avanza en un nuevo acuerdo para los medicamentos y esta semana habrá reunión con laboratorios para definir los valores que regirán hasta fin de año.

Hasta que se afinen los últimos detalles, el Ministerio de Salud pidió a los laboratorios mantener las listas de precios por lo menos hasta que se reúnan la semana próxima. El entendimiento alcanza a todos los productos que se comercializan a través de farmacias, incluidos los de venta libre.

El pacto que estaba vigente establecía que los fármacos podrán aumentar un punto menos que la inflación, que en octubre fue del 6,3%. De esta manera, las especialidades medicinales subirían un 5,3% promedio. El IPC ya exhibió una suba acumulada de 76,6% en el 2022. El acuerdo alcanza a todos los productos que se comercializan a través de farmacias, incluidos los de venta libre.

Según pudo averiguar Noticas Argentinas con distintas cámaras y federaciones que engloban a farmacias, laboratorios y especialidades medicinales, recibieron un correo desde la Subsecretaría de Medicamentos e Información Estratégica del Ministerio de Salud, área que les indicó que serán citados la semana próxima en día y horario a confirmar, para reunirse junto con la Secretaría de Comercio y avanzar en una mesa de trabajo conjunta.

Siendo que el acuerdo ya está vencido, solicitan en la misma misiva que tengan a bien mantener la política de precios hasta tanto ocurra la mesa de trabajo y se resuelva los pasos a seguir.

Respecto de los últimos tres meses, si se observa la inflación a nivel general comparada con el índice del apartado de Productos medicinales, artefactos y equipos para la salud, las comparaciones dan cuenta de cierto cumplimiento del acuerdo siendo que:

-Agosto 4,1% vs. julio 7.4%.

-Sptiembre 5,4% vs. agosto 7%.

-Octubre 6,3% vs. septiembre 6,2%.

En lo que va del año, los costos llevan acumulados 72% de aumento versus un índice general de 76,6%. Si se observan los últimos 12 meses, la inflación del rubro productos medicinales de salud asciende a 75,6%, versus un índice general del 88%.

De esta forma, se habría cumplido en octubre el acuerdo. Pero también vale observar que los dos meses anteriores lo «sobre cumplieron» al subir 3,3 puntos y 1,6 puntos menos que la inflación. Al observar los acumulados del año e interanual, también se encuentran por debajo de la inflación.