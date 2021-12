Grave denuncia contra una de las presuntas víctimas de Gianola

La sobrina de Aguirre rompió el silencio para contar lo que vivió siendo menor de edad.

“Yo lo que tengo que decir es que ella se aprovechó de mí a los 16 años y yo no era viva en ese momento y se aprovechó de mi inocencia para llevar a esa situación que fue denunciar a mi papá

”, dijo la joven en diálogo con Juan Etchegoyen.

«Primero me hizo hacer todo un teatro frente a mis primos, me hizo mentir delante de ellos y me hizo escaparme. Me llevó a su casa y me dejaba tres días sola. Desaparecía y me dejaba 200 pesos para comer. La pasaban a buscar todos los días autos distintos. Desaparecía y volvía a los tres días con la misma ropa”.

La joven agregó que: “Ella era como una criatura y yo era la adulta. Yo la hacía comer, la hacía bañarse, la hacía cambiarse de ropa. Y después llevaba hombres a la casa y a mi me dejaba abajo y a los hombres los subía en la habitación. Después un fin de semana me dejó en la casa de una amiga y un lunes me citó en un punto de encuentro donde ella nunca llegó”, agregó.

“Ella preguntó en la fiscalía cómo hacía para borrar la causa y le dijeron que no se podía pero si se podía archivar. Ella preguntó si podía adoptarme y le dijeron que no. Que ella tenía un poder en su mano que le servía para tenerme a mí sin ningún problema. Diez minutos después empezó a decir que se iba a Colombia por trabajo y me dejó en la puerta de mi casa y le dice a mi papá que era una persona sucia, que no me bañaba y que no hacía nada”, dijo al respecto Sofía.

Y afirmó: “Me dejó acá sola y cuando me citaron en la fiscalía fueron a su casa. Y dijeron que yo me había escapado e ido. Pasó una situación que ella echó a su hija de la casa, la hija llamó a la policía y la acusó de que era una prostituta”.

“Su hija habló conmigo estando ella presente, y me dijo que su mamá era una prostituta y que yo no podía estar con ella. Puede ser posible que sea una posibilidad de que haya trabajado de eso y ahora nos amenazó”, concluyó.