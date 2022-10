Gustavo Hein tras el crimen del empresario Blaquier: “La justicia garantista creó la idea de que el asesino es la víctima”

En un comunicado enviado a Informe Litoral, Hein expresó: “Personalmente lo conocí y me ayudó a tomar buenas decisiones en la actividad privada a la que me he dedicado toda la vida. También aprovechaba cada una de esas oportunidades para compartir su mirada sobre el país y la necesidad de impulsar la producción y el desarrollo de los sectores económicos más pujantes de la Argentina”.

“Esta lamentable historia la vemos a diario”, lamentó el legislador. “La doctrina garantista de Zaffaroni ha convencido a los delincuentes de una impunidad que duele, lastima e incrementa a diario estos hechos de delincuencia, los cuales rompen familias de un modo irreparable y le quitan a la gente de bien el fruto de su esfuerzo”.

“Esta perspectiva judicial se encargó de enaltecer la imagen de los delincuentes, colocándolos en el lugar de víctimas y distorsionando lo que el sentido común debería señalar. En nuestro país, vivimos muchas veces en el reino del revés”, agregó Hein.

“Quiero acompañar a la familia en este momento de muchísimo dolor y señalar que nos encontramos, como sociedad, en un punto de quiebre, en el cual nuestro espacio político tiene la oportunidad de reflexionar e incorporar una mirada muy crítica sobre este asunto”, expresó en otro tramo del comunicado.

“No debemos permitir el avance de esta ideología que desconoce el sentido del bien. La sociedad nos demanda también en este aspecto, unirnos más aún en Juntos por el Cambio en pos de, con firmeza, garantizar la condena al delito y ponderar los actos de justicia”.

“Es lo único que hoy nos queda como esperanza para salvar a la sociedad argentina de este estado atroz de desamparo en el cual hoy se encuentra”, concluyó Hein.