Habló la novia del joven que falleció tras un bautismo en el Ejército

Matías Chirino, de 22 años, llegó a Paso de los Libres para sumarse al Ejército. Sin embargo, poco después falleció por un presunto accidente. Su familia denuncia a la institución, ya que el joven perdió su vida tras un violento «bautismo».

La novia Matías, Valentina Palma dio su testimonio acerca de cómo fue la situación. El sábado Matías fue invitado al grupo de WhatsApp conformado por los oficiales que cumplían funciones en el Grupo de Artillería Monte .: “Ahí le dicen que él y otros dos chicos tenían que invitar a todos a una cena”. Matías aceptó, preguntó qué iban a tomar y recibió respuestas. «En toda estas charlas de Whatsapp eran denigrados», expresó Valentina.

El testimonio del bautismo

La pareja del joven explicó que en la cena “les exigían tomar. Los oficiales de mayor rango les daban sus vasos y los obligaban a hacer ‘fondo blanco’. Matías tomaba fernet, pero no le gustaba el whisky ni el vino. Nunca lo vi mal por tomar, y salí mil veces con él a boliches”, señaló.

Valentina cuenta que en el transcurso de la noche a Matías y sus dos compañeros “los hicieron meterse en la pileta helada y sucia. Y después les ordenaron que volvieran a vestirse de civiles”.

El consumo de alcohol no paró en ningún momento. “Los compañeros no saben decir en qué estado llegó Matías a la habitación. Dicen que no lo recuerdan”, expresó la joven.

El festejo terminó pasada la medianoche y, según una versión extraoficial atribuida a uno de los testigos, el subteniente muerto era “uno de los más lúcidos”. La novia de Matías agregó: “Uno de los chicos, que ojalá pueda armarse de fuerzas y testificar, se levantó cuando a Matías le hacían maniobras de RCP en el piso”.

Al otro día Matías no despertó. «No tengo conocimiento total de la autopsia, pero sé que fue por ahogamiento. Él se ahogó con su vómito, yo sé que esto no hubiese pasado si no hubiera estado bajo los efectos del alcohol. No pudo hacer nada», manifestó su novia.

Además contó que no recibió el apoyo de las autoridades del Ejército. «Yo no lo podía creer», expresó. Este miércoles se conoció que el Ejército Argentino decidió suspender de forma preventiva a 11 oficiales que habrían estado involucrados en la muerte del subteniente Matías.