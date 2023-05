Hot Sale: Cómo evitar un engaño en las compras

Desde las cero hora del lunes y hasta la medianoche del miércoles tendrá lugar la undécima edición de Hot Sale, El evento una oportunidad para que consumidores en busca de oportunidades y empresas con oferta disponible hagan coincidir conveniencias de modo de al menos empatarle a la inflación, que estraga los bolsillos de las familias y genera incertidumbre sobre los costos de reposición de las empresas.

Cada año, miles de consumidores esperan las ofertas de las empresas participantes. En la edición 2022 las empresas facturaron $42.000 millones y participaron 3,7 millones de usuarios. Pero en un mercado tan grande pueden aparecer algunos descuentos engañosos, sobre productos que suben de precio apenas algunas horas antes del evento.

¿Cómo evitar caer en falsas ofertas? Es fácil detectar una oferta irregular cuando se viene haciendo un seguimiento del producto, pero muy difícil saber por cuenta propia si el descuento vale realmente la pena si no se tiene noción alguna de la evolución histórica del precio. No obstante, existen algunos sitios web que resultan ideales para identificar qué ofertas son reales y cuáles no. En todos ellos se pueden buscar productos por categoría o por empresa, lo que permite acceder a un historial completo de los precios de la mayoría de los artículos disponibles en el comercio electrónico.

Historial de Precios

Uno de los sitios disponibles para comparar precios de productos es Historial de Precios (historial.com.ar). En la página principal del sitio se encuentran algunas ofertas recomendadas y se pueden buscar productos específicos por el nombre del artículo, la categoría o el nombre de la tienda.

En cada caso, accediendo al producto seleccionado se puede conocer el historial de precios con todos los cambios registrados en los últimos meses. Así, se puede comprobar si el valor de oferta actual es menor, igual o incluso mayor que el exhibido en los días o semanas anteriores.

Además, existe la posibilidad de colocar la alarma de “pagar menos”, para que el propio sistema envíe una notificación por mail avisando cuando el producto elegido baje de precios en alguna tienda.

Dónde promo

Con un funcionamiento muy similar, el sitio web Donde Promo (dondepromo.com) permite conocer el historial de precios de productos de las categorías “TV, audio y video”, “celulares e informática”, “electro y climatización”, “pequeños electro”, “cuidado personal” y “gaming”.

Como sello distintivo, el sitio compara el precio del mismo producto en numerosas tiendas.

Al igual que en las demás páginas especializadas, la web muestra algunas ofertas recomendadas, con descuentos llegan a rozar el 80% en algunos casos.

Precialo

El sitio Precialo (precialo.com.ar) cuenta con funciones de las dos páginas mencionadas anteriormente. Por un lado, permite comparar precios del mismo producto en diferentes tiendas, dentro de las categorías “electrodomésticos y aires”, “computación”, “celulares y smartphones”, “electrónica, audio y video” y “hogares, muebles y jardín”.

Por otra parte, muestra la evolución histórica de los precios mínimos y máximos durante el último mes, destacando en cada caso en qué tienda se encuentra el valor más accesible.

Además, en la comparación se puede conocer qué formas de pago se aceptan en cada tienda y si hay promociones extras vigentes, como el costo de envío bonificado.

Baratometro

El sitio Baratometro (baratometro.com.ar) también muestra en su página principal una serie de ofertas recomendadas, en función de la comparación automáticas entre los precios de diferentes tiendas.

La cantidad de productos exhibidos es menor que el de otras tiendas, pero se centra específicamente en productos que están de oferta.

En muchos productos se puede conocer también el historial de precios, donde se puede comprobar si hubo subas en los últimos días que contrarresten los descuentos de una oferta actual.

Cómo será el Hot Sale 2023

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico realizará esta semana una nueva edición de Hot Sale. Esta nueva edición tendrá lugar el 8, 9 y 10 de mayo.

Este año, participarán del evento 959 marcas, de las cuales 97 lo harán por primera vez y 212 son empresas radicadas en el interior del país, en provincias como Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Mendoza que son las que tienen mayor participación.

El evento contará con once categorías disponibles de productos: electro y tecno; viajes; muebles, hogar y deco; indumentaria y calzado; deportes y fitness; supermercado; salud y belleza; motos y autos; bebés y niños; varios; y servicios. Además, habrá más de 16.000 productos en la sección Mega Ofertas en el sitio oficial que cuenta con el respaldo de la CACE. (Infobae)