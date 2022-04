Imputan a un cazador por adulteración de instrumento público

Un procedimiento que era de rutina, terminó desentramando la comisión de un delito -Infracción al Art. 292 del Código Penal Argentino- y la instrucción de un expediente contravencional por incumplimiento de las disposiciones de la Ley Provincial de Caza Nº 4841.

Como consecuencia de relevancia, un muchacho de 32 años de edad, afronta una Investigación Penal Preparatoria bajo la tipificación de Adulteración y/o Falsificación de Instrumento Público, que avanza desde los lineamientos de la Fiscalía de Investigación y Litigación de Paraná, a cargo de la Dra. Sofía Patat.

Acerca del accionar que derivó en ello, el Jefe de la Brigada Paraná, Crio. Leandro Peralta, precisó «Todo comenzó en el marco de un exhaustivo control, donde se advirtieron y constataron irregularidades en cuanto a la Ley Provincial de Caza. Se interceptó una camioneta Toyota Hilux, corroborándose que la unidad era conducida por un ciudadano radicado en Santa Fe, quien adujo haber llegado a cazar al territorio entrerriano, más precisamente a ejercer la caza deportiva en el departamento Paraná. Transportaba una pieza de Ciervo Axis abatido, utilizando para tal fin, un arma de fuego, tipo fusil calibre 30-06. Había ejercido la actividad cinegética con Permiso de Caza de Residente, no siendo en realidad residente de Entre Ríos», referenció.

El control específico, minucioso y responsable que encara la repartición en toda la jurisdicción, propició que se activen sospechas, prontamente transformadas en hipótesis con indicios probatorios, referidos a la consumación de un delito -previsto, tipificado y sancionado por el Código Penal Argentino-. Al respecto, Peralta informó: «Entre la documental presentada por el cazador, se advirtió un Certificado de Vecindad supuestamente expedido por una dependencia de Paraná ciudad. Pero fruto de la comunicación interna que tenemos en nuestra institución, se pudo corroborar que dicha constancia no había sido emitida en esa seccional y el funcionario invocado como suscriptor, no pertenecía al recurso humano de la dependencia. De hecho, se conoció que la identidad tomada se corresponde a un funcionario policial perteneciente a la Jefatura Departamental Villaguay, quien desconocía la situación para la cual se habría falsificado su sello y firma. Por otra parte, la Hoja de Ruta aportada -necesaria para transportar las presas producto de la caza-, estaba rubricada con fecha de ese mismo día, labrada supuestamente por un funcionario policial. De los registros de la fuerza surgió que ese policía se encontraba franco, ejecutando en esa jornada un servicio de policía adicional en la ciudad de Viale y con el sello identificatorio en su poder; lo que daba cuenta que no podía haber firmado ningún documento en esa fecha».

La Brigada Paraná de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales comunicó los pormenores a la Fiscalía interviniente. En tanto, se materializó el secuestro de toda la documental que contenía sellos medallas policiales e identificatorios de los funcionarios invocados, siendo dichos elementos elevados, a fin de que oportunamente sea valorado como material probatorio en la determinación de responsabilidad penal del imputado.(Estación Plus Crespo)