Inauguraron la ampliación de la Facultad de Ciencias de la Educación en Paraná

«Era una deuda histórica», subrayó la decana de la FCEDU, Mg. Gabriela Bergomás. Con la presencia del rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Andrés Sabella, y de las autoridades, el equipo de gestión y la comunidad académica de la misma FCEDU, la decana da inicio al acto de inauguración de la obra que comenzó en 2019 y se llevó adelante en dos etapas. «Era una deuda para nuestra Facultad, la accesibilidad y la integración de los edificios. Para poder compartir un espacio que contribuya a encontrarnos y a construir una cotidianeidad distinta. Las aulas también creemos que van a aportar, siempre van a faltar pero vamos de a poquito concretando nuevos espacios para que podamos estar más cómodos, podamos recibir más gente y podamos incidir con políticas de inclusión como la rampa y la articulación entre los edificios», reforzó.

En ese marco, agradece tanto la presencia del señor rector de la Universidad como del acompañamiento de Rectorado para la concreción de la obra.

Asimismo, la decana contará que el patio donde esta tarde se desarrolla el acto de inauguración, ha sido bautizado Patio del Centenario. «A pesar de la pandemia y de todos los obstáculos que hemos vivido, la Facultad cumplió 100 años. En 1920 se creó y el año pasado estuvimos festejando, como pudimos, los 100 años. Nos pareció muy importante también nombrar esa historia, con todo lo que se produjo. Hay mucho material desarrollado por el CePCE, hay proyectos de investigación que sistematizan esa historia, que referencia lo que significa nuestra Facultad para la educación en la región».

Para terminar, remarcó: «Es un logro de la comunidad académica de la FCEDU, que crece y se consolida».

Por su parte, el rector Cr. Andrés Sabella, transmitió «la alegría de poder estar hoy presencialmente» y «nuestras felicitaciones a todo el equipo de gestión de la Facultad». «No voy a hablar de lo demandada que era esta obra para la facultad, porque ustedes saben eso mejor que yo. Sí decir que nosotros desde rectorado intentamos apoyar todas las iniciativas que son pensadas, planificadas y fundamentalmente miran las necesidades de nuestra comunidad, de los estudiantes».

También envió saludo de la vicerrectora, Dra. Gabriela Andretich y del subsecretario económico financiero, Juan Manuel Arbello, «que junto con Esteban (Cabrera) y Mauro (Alcaraz) le pusieron el hombro para que esto se pueda hacer», reconoce. «Confiamos en el crecimiento de la universidad y de esta facultad, en procesos que prioricen lo institucional, que fundamentalmente se piensen desde la unidad y también desde la diversidad».

Por último, el secretario general de la FCEDU, Lic. Mauro Alcaraz, se refirió al proceso de la obra. «La alegría que uno tiene es muy grande porque lo que estamos inaugurando, en realidad, tiene cinco años», destaca. «Esto empezó cuando en 2016 la Facultad compró este edificio, cuando la Universidad compró este edificio. Fue un proceso pensado, discutido institucionalmente. No me voy a olvidar el día que Gabriela llegó y contó que se vendía esta casa. Era una cosa impensada, porque era una casa histórica, el recurso tampoco estaba a mano. Gabriela no se dio cuenta de que nosotros con Esteban le dijimos que sí pero no. Para Gabriela no era impensado, eso era posible y de a poco nos fue convenciendo de que eso iba a ser así», recordó.

«Intervino, por supuesto, el rector y se encontró la manera de financiar la compra con la venta de la casa de Alameda 325, con intervención del Consejo Superior, con afectación presupuestaria. Hoy quizás no lo podríamos hacer», señaló.

Asimismo, Mauro Alcaraz destacó la lógica dialógica del proceso: «Caminamos mucho con Chacho, con el Ruso, con Rodrigo. Se nos fueron ocurriendo las cosas. Quiero subrayar la lógica de diálogo que tuvo. Estamos en una institución donde lógicamente la toma de decisiones recae en algunos ámbitos y personas pero hay distintas maneras de hacerlo y la que nosotros elegimos todos estos años tiene que ver con escucharnos y analizar y evaluar y tomarnos el tiempo. Creemos que los procesos un poco más madurados son los mejores».

Además, la obra tuvo la intervención de la Comisión de Accesibilidad de la Facultad y, en este sentido, «se hizo lo mejor que se pudo».

Por último, señaló: «La obra se hizo en pandemia y uno ha escuchado muchas veces que las universidades no funcionamos en pandemia. La verdad que la Facultad y la Universidad nuestra sí ha funcionado. Hemos hecho esta obra que, después de la construcción del edificio nuevo de Buenos Aires 389, creo que es la obra más importante que ha hecho la FCEDU, no sé si en 100 años –se ríe–, pero al menos en los últimos».

De esta manera, este 22 de diciembre de 2021 queda inaugurado el trabajo de construcción y refuncionalización que comenzó a realizarse a fines de 2019, bajo la coordinación del Arq. Horacio Brasseur. La obra total, financiada con presupuesto de Universidad, comprende un circuito mínimo de accesibilidad y el nexo con el edificio de calle Buenos Aires 389 mediante el Patio del Centenario, la construcción de un salón de usos múltiples (SUM), la edificación de aulas sobre el SUM, la refuncionalización de espacios y la puesta en valor del patio de la casona.