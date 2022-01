Incendios: preocupa la cantidad y el aumento de superficies quemadas

Este 2022 comenzó, lamentablemente, con mucha actividad. Jorge Vallejos, presidente de Bomberos Voluntarios de Paraná, dijo a UNO que en lo que va del año están realizando “entre ocho y 10 salidas diarias, gran cantidad de incendios y de accidentes de tránsito en Paraná y alrededores. Y en toda la provincia, los casi 50 cuarteles de bomberos que existen, estamos saliendo todos los días por incendios en el campo”.

“Con los muchachos estamos hablando de que es importante que cuidemos las autobombas porque tenemos varias, pero no es cuestión de hacerlas pedazos, sobre todo si la gente no tiene consideración. Están prendiendo fuegos con 40° de temperatura en terrenos y basurales, y a cada rato salimos por cualquier cosa. Estamos por plantear que antes salga una camioneta a ver si corre peligro alguna casa, de lo contrario no vamos a intervenir y nos vamos a limitar a lo realmente importante, porque vamos a terminar destruyendo los camiones y cuando realmente los necesitemos para algo grande, no los vamos a tener. Los bomberos amamos el trabajo que hacemos, pero todo tiene un límite”, manifestó Vallejos.

Cabe señalar que los Bomberos Voluntarios de la capital entrerriana cubren gran parte del área metropolitana, asistiendo a San Benito, Colonia Avellaneda, La Picada y varias aldeas.

“La gente tiene que parar de tirar colillas de cigarrillos, botellas y latas a la banquina, porque después se van y no tienen idea de que incendiaron un campo entero o una casa. Hay muchas cosas que son evitables, pero parece que a la gente no le importan”.

Por su parte, el Jefe de Bomberos Voluntarios de Ceibas, Marcelo Paredes indicó que entre finales de diciembre y lo que va de enero han tenido varias intervenciones importantes: 10 en diciembre y cuatro en enero, y señaló que los cuarteles de Villa Paranacito e Ibicuy han tenido muchas más.

“La mayoría de los incendios se han iniciado en los campos y en las banquinas, por el calor y la radiación solar suelen hacer efecto refractario con vidrios y latas. Pero algunos se inician por quemas de ramas o de basura, por limpieza, a pesar de que está la prohibición. Es importante que la gente tome conciencia del riesgo potencial que esto implica, más con los vientos que se levantan”, dijo.

En tanto, Cristian Bravo, jefe de Bomberos Voluntarios de Concordia manifestó que en las últimas semanas se han incrementado las superficies afectadas: “Si bien estamos con un promedio de cinco salidas diarias, mínimamente dos son de entre 30 y 40 hectáreas, lo que conlleva gran cantidad de horas de trabajo”.

Además, destacó que por el Covid están trabajando con burbujas sanitarias, sin embargo hay situaciones en las que se debe convocar a todo el personal: “Somos 33, y en estos días todos estuvimos abocados a la tarea de sofocar incendios. El martes en un aserradero se quemaron 120 paquetes de madera procesada, pero se salvaron todas las casas alrededor”, dijo, e indicó que “prácticamente todas las causas tienen que ver con la actividad humana, muchas veces por los descuidos de una colilla encendida, otras por las quemas de residuos en aserraderos, o en campos. El fenómeno meteorológico que vivimos hoy, con sequía, viento y ola de calor agrava el panorama, por eso pedimos casi todos los días por los medios que la gente tenga precauciones, pero parece que no es suficiente”.

Bravo indicó que la de los Bomberos Voluntarios de Concordia es una jurisdicción muy grande que comprende Colonia Ayuí, La Criolla, Lo Charrúas, Yuquerí, Colonia Yeruá, Villa Adela, Puerto Yeruá, Calabacillas y Nueva Escocia, por lo cual en muchas ocasiones tienen que atender dos o tres incendios en simultáneo.

“Tenemos dos autobombas, hace unos días la Secretaría de Ambiente nos puso en comodato una camioneta y estamos esperando que la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande la ponga en condiciones para usarla como unidad de ataque rápido de incendios forestales, tenemos un unimog que fue donado por el Ejército y un Scam. Pero no damos abasto, hace poco tuvimos que intervenir en un establecimiento rural donde se quemaron casi 140 hectáreas. Esta es una región netamente forestal, por eso para nosotros es crítico y apelamos a los productores para que tomen medidas preventivas”, concluyó.

Emergencia ígnea en el país

El Gobierno Nacional declaró ayer la emergencia ígnea en todo el país por el plazo de un año para “adoptar las medidas que resulten necesarias para propiciar y atender con carácter inminente la presupresión y combate de incendios, la restauración de las zonas afectadas y la prevención de nuevos focos”.

La medida se adoptó mediante el decreto 6/2022 publicado en el Boletín Oficial, donde se dispuso la creación de un grupo de trabajo que será presidido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que conduce Juan Cabandié, y estará integrado por todas las partes involucradas en la adopción de medidas y acciones para atender la situación de incendios forestales.

La cartera de Ambiente sostuvo que con esta norma “se busca dar una respuesta inmediata a los incendios forestales ocurridos en el país y se instruye al jefe de Gabinete de Ministros a reestructurar, modificar o reasignar partidas presupuestarias para fortalecer de inmediato la capacidad estatal de respuesta ante la emergencia mencionada”.

El decreto lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y de Cabandié.

Esta norma está vinculada a la reciente declaración de emergencia ígnea que realizó el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) en donde están representadas todas las provincias junto con la cartera ambiental de la Nación, según se informó en un comunicado de prensa.