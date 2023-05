Informe del Conicet respalda denuncia de UPCN sobre personal expuesto a radiaciones en hospital

Se difundieron este fin de semana estudios científicos de una investigadora del Conicet que justifican la preocupación transmitida por trabajadores de Salud del hospital de Diamante a UPCN.

“Nuestra organización hizo propia esa inquietud y elevó un reclamo público al Ministerio de Salud, que respaldó con un informe del equipo de la Secretaría de Condiciones y Medioambiente de Trabajo de UPCN, dirigido por el bioingeniero Paulo Cherbiy”, se indicó.

“Esas investigaciones y el informe de nuestra Secretaría dan cuenta de las deficiencias en el área de Radiología del Hospital San José: una serie de filtraciones de radiaciones en las instalaciones del nosocomio de esa localidad, así como deficiencias en el sistema de protección, tal como lo explica en una nota de El diario a la doctora, Verónica Martínez Marignac.

“Honestamente, no salimos públicamente a gritar que tenemos razón, salimos nuevamente a señalar que estamos hablando de un problema que es grave. Es paradójico que un efector de salud pública que debe cuidar la salud de la población ponga en riesgo la de sus propios trabajadores”, aclaró la Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez.

“Nuestro reclamo no estuvo fundado en expresiones políticas sin respaldo. Teníamos la palabra de los trabajadores, esencial para este gremio, y el respaldo de un equipo disciplinar específico de nuestra organización”, destacó Domínguez. “Ya lo dijimos, no alcanza con dotar de nueva aparatología a un hospital y no atender situaciones como las que estamos denunciando. Exigimos que Salud les dé una respuesta a los trabajadores, que cuiden su integridad física. Lo que está pasando debe solucionarse”. (APFDigital)