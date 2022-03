Inversión del sector agrícola entrerriano en 2022

Dicho convenio es parte de una estrategia de generación de información que facilite al sector privado y público en la toma de decisiones, dando mayores elementos de juicio, con metodología y una práctica periódica de relevamiento de información, desde la experiencia de ambas instituciones.

Su finalidad es proveer información relacionada con el esfuerzo de inversión que el sector privado agrícola, a través del conjunto de más de 10.000 empresas, realiza en la producción de trigo, soja, maíz, sorgo y arroz en la provincia de Entre Ríos.

Para su confección, se parte de consolidar la información generada por ambas instituciones, de las superficies sembradas de los principales granos en la provincia de Entre Ríos en los últimos años y de los costos totales por hectárea, de labores e insumos de cada cultivo del último año, ubicando dicha información en el contexto de la campaña actual.

Se estima que, en la producción de cerca de dos millones de hectáreas de los principales cultivos agrícolas de Entre Ríos, el sector privado podría invertir como mínimo algo más de 1.000 millones de dólares.

Para esta estimación, se toma en cuenta, el promedio de superficie sembrada de los últimos cinco años de los principales cultivos, como una forma de estimar la superficie que en promedio podría ser sembrada en la próxima campaña en la provincia. Se considera la información oficial de las últimas cinco campañas, dando un promedio de 2.282.174 hectáreas totales de los cinco cultivos.

Para la estimación de la inversión por cultivo, se consideran datos publicados en los boletines económicos INTA-Siber del último año, sumado a lo que publica la Fundación Proarroz respecto al cultivo de arroz. Además, se toman los costos totales de labores e insumos, como forma de estimar lo que las empresas agropecuarias podrían llegar a invertir en primera instancia, asumiendo los riesgos de la decisión de producción de estos cinco cultivos. No se considera los costos de alquiler, caso de los productores que no tienen campo propio, ni tampoco los costos de cosecha, ya que la cosecha es una decisión que debe ser tomada a posteriori en base al rendimiento y no al esfuerzo de inversión previo.

Tomando la superficie y el costo total de los principales cultivos de Entre Ríos, se estima una inversión de $ 1.077.111.304, tomada a costos en dólares de la campaña anterior y una superficie promedio de las últimas cinco campañas.