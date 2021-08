Jóvenes pedirán al municipio de Ramírez que se flexibilicen “las juntadas” en espacios públicos

Una inquietud que desde hace algunas semanas circula entre los jóvenes de diferentes localidades, toma mayor organización entre los ramirenses, quienes han formado un grupo con el objetivo de estar haciendo llegar al Departamento Ejecutivo de esa localidad, un pedido de “permiso” para que las nuevas generaciones puedan tener su espacio de divertimento nocturno.

Lautaro, uno de los jóvenes voceros, contó a FM Estación Plus Crespo los motivos: “Nos tocó sobrellevar una etapa muy difícil por el contexto del Covid-19, pero tendrían que ponerse un poco más del lado de los adolescentes. Creo que todos tuvieron su adolescencia y saben lo que es. Nos merecemos un lugar donde pasar nuestros fines de semana, junto a nuestros amigos. Lo pensamos siempre respetando los protocolos decretados por el gobierno de la Nación; porque no sólo es para disfrutar nuestra juventud, sino también para evitar accidentes de tránsito u otras clases de problemas al terminar en las juntadas clandestinas, ya que en ellas no hay controles”.

El joven sostuvo que Ramírez es un lugar atractivo tanto para locales como para quienes se acercan desde lugares vecinos. En tal sentido, señaló: “Hay muchos chicos que uno no conoce. Igual es difícil saber de dónde son, porque cuando se organiza en algún camino vecinal, no hay luces, estamos en el medio del campo, no hay nada. Alguien convoca por Instagram y se va, en puntos distintos buscando que no aparezca la policía. Hoy se tira la basura, queda en el lugar y está muy mal. Pero tampoco tenemos dónde tirarla, porque no son los espacios adecuados”.

“Estamos formando un grupo para poder hablar este tema con el municipio de nuestra ciudad”, afirmó el ramirense y agregó: “Lo que estaríamos pidiendo es que nos dejen juntarnos en un espacio público, sin tener que salir de la ciudad. No sólo se trata de tener nuestro lugar, sino de evitar accidentes. Y más allá de todo, nos comprometemos a cuidar y dejar el lugar que nos designen, en las condiciones en que nos lo dieron. Creo que sería justo que nos den un lugar para todos, al aire libre y sin molestar a los vecinos de la ciudad. En su momento se usaba el parque, después nos habían dejado reunirnos en la ciclovía, pero después eso se cortó. Quisiéramos poder retomar ese hábito”.