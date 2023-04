Juan José Bahillo: “No hablo de candidaturas hasta que no se sepa cuándo se vota en Entre Ríos”

Luego de una disertación que realizó en la sede local de la Cámara Argentina de la Construcción, Bahillo fue consultado sobre su posible precandidatura a gobernador y acerca de la decisión del presidente Alberto Fernández de no ir por la reelección.

– ¿Estamos ante un precandidato a gobernador?, le preguntaron desde Canal 6 ERTV luego de la actividad.

– “Eso preguntale a Bordet. Yo hasta que Bordet no desdoble no hablo de candidaturas”, respondió Bahillo, quien enseguida se ratificó: “Vamos a corregir la respuesta, vamos a ponerlo en claro, hasta que no sepamos cuándo se vota. A partir de ahí hablaremos con Bordet y veremos qué hacemos”.

– ¿Y si se lo ofrecen?

– “Sería muy poco prudente e irresponsable de mi parte darte una respuesta si no tengo una conversación en estos términos con Gustavo Bordet. Sería una irresponsabilidad hablarle a Bordet a través de los medios”.

“Primero hay que saber cuándo se vota y después nos sentaremos a charlar con Bordet, que es el que tiene la mayor responsabilidad y por lo tanto hay que aportar para que pueda tomar la mejor decisión””, manifestó.

Sobre el anuncio de Alberto

Consultado por esta Agencia acerca de la decisión de Alberto Fernández de no ir por la reelección, Bahillo sostuvo: “Habla bien de él como dirigente. Ha sido un presidente al que le ha tocado llevar la gestión en contextos muy difíciles”, sostuvo refiriéndose a la “extrema deuda externa” que recibió, a la inédita pandemia, al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y a la peor sequía de la historia. (APFDigital)