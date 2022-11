L-Gante reveló las fuertes amenazas que recibió de Alex Caniggia: “Te rompo la boca”

El hecho mediático ocurrió cuando Alex viajaba en un taxi y se escuchaba de fondo la canción “I’m too sexy”, del dúo Right Said Fred. En ese momento, Alex escribió: “Qué temón man, esto sí es música”, dijo el ganador de El Hotel de los Famosos, el primer ciclo del reality que se emitió por Telefe. Y siguió: “Qué L-Gante ni L-Gante, qué trap ni trap ¿o no? Aguanten los 80 y los 90″, continuó. “Qué L-Gante, ni nada de esa música de hoy en día pedorra”, disparó sin filtros, de manera provocativa.

En ese momento, la respuesta de Elian Valenzuela no se hizo esperar. “Pero mi cadena es más grande que la tuya lelu lelu. Hijo de Caniggia te faltan 900 gramos para hablar de mí”, escribió L-Gante en su cuenta oficial de Facebook. Y enseguida continuó: “Mi música podrá ser pedorra pero por lo menos lo que tengo me lo gané yo y a la gente le transmito que ellos también pueden lograrlo. Si no fuera por tu papá vos serías el más barato a la hora de comprar gentileza y mentalidad. Abrazo”.

La contundente respuesta del cantante, despertó la ira del influencer. Sin dudarlo, arremetió por sus redes sociales. “Yo de la high como el caviar y vos tan mortadela… Si te gusta fumar agachate y fumate mi vel… Te veo vestido y me recuerda un dicho de mi abuela… aunque el mono se vista de seda, mono queda… ¡Aprendela!”, concluyó Alex, no sin antes dejar plasmado y arrobado el nombre del cantante para que no queden dudas de a quién estaba dirigido el enigmático posteo.