El organismo que conduce Guillermo Michel tomó esta medida en el marco de investigación a firmas que presuntamente se arman para exportar granos y no liquidar dólares; pedido de informes a EEUU

La Aduana suspendió del registro de exportadores a 50 empresas que no ingresaron USD 315 millones al país en un contexto de falta de dólares para las reservas del Banco Central y de alta brecha cambiaria.

El organismo que conduce Guillermo Michel informó que “está avanzando en un trabajo detallado sobre los exportadores de granos irregulares, esto es, empresas que se arman para exportar granos y no liquidar las divisas al país”.

Una calificada fuente de la Aduana explicó a Innova la maniobra: “Es simple, se compra una sociedad anónima con antigüedad, se exporta USD 1 millón luego del pago de retenciones y no se liquidan las divisas por el Mercado Libre de Cambios. De esta manera el exportador irregular no obtiene $ 160 millones, sino que se hace de $ 300 millones a través del CCL. De este modo, se duplica el ingreso y se genera una ganancia financiera que no existe para un negocio regular”.

“El primer grupo de estos exportadores irregulares sobre los que la Aduana está trabajando incluye a 50 empresas exportadores de granos que no liquidaron USD 315 millones. Estas empresas ya fueron suspendidas del registro de exportadores y no podrán seguir operando”, aclararon en el organismo.

Según la Aduana, “la maniobra irregular está fuertemente concentrada en los 10 primeros exportadores suspendidos que concentran más del 77% de las divisas sin liquidar”.

Las fuentes oficiales aclararon que “el paso siguiente es investigar la capacidad económica de cada una de las empresas y denunciarlas por la no liquidación de divisas y, si corresponde, por lavado de activos notificando de esto a la Unidad de Información Financiera”.