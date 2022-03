La agroindustria exportó más de US$ 2500 millones y fue el mejor febrero de los últimos 20 años

Fue un incremento del 38,13% respecto a los U$S 1810 millones de divisas liquidadas en igual mes del 2021, En medio de una marcada tendencia alcista del mercado de granos, que se acentuó por la invasión de Rusia a Ucrania, se superaron los U$S 4942 millones en lo que va del 2022.

La agroindustria liquidó más de US$ 2500 millones en febrero y fue la mayor cifra de los últimos 20 años para ese mes. A su vez, esa cantidad de divisas significó un incremento de 38,13% respecto al mismo mes del 2021, cuando habían sido de unos U$S 1810 millones, y del 2,42% en relación con enero último, cuando se alcanzaron US$ 2441 millones.

Este registro se logró en medio de una suba generalizada en el mercado de granos, que se acentuó luego de la invasión de Rusia a Ucrania. La cifra fue difundida por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48 % de las exportaciones argentinas. Asimismo, precisaron que el monto liquidado, desde el 2 de enero de 2022, asciende a más de U$S 4.942 millones.(TN)