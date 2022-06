La autocrítica más cruda de Marcelo Gallardo tras la derrota de River Plate ante Vélez: “Peor que esto no podemos jugar”

River Plate mostró una imagen desconocida en el estadio José Amalfitani: cayó 1-0 ante Vélez por el partido de ida de los octavos de final de Copa Libertadores, pero mereció hacerlo por un resultado más abultado. Concluido el encuentro, Marcelo Gallardo no apeló a eufemismos para analizar el tropiezo: realizó una cruda autocrítica, en busca de sacudir al plantel de cara a la revancha.

“Nos sentimos incómodos, en esa primera mitad tuvimos algunos buenos momentos de inicio, pero después del gol nos costó. Quisimos cambiar en el segundo tiempo, a ver si encontrábamos mejor calidad de juego con Juanfer (Quintero), no salió, y podría haber sido el resultado más grande. No jugamos un buen partido Lo positivo es el resultado. Es una ventaja mínima, tenemos que mejorar muchísimo. En el Monumental va a ser un partido diferente”, fue levantando temperatura.

“En la incomodidad no nos encontramos, futbolísticamente intentamos con variantes, pero cuando el equipo juega mal, no hay muchas explicaciones, jugó mal. Somos conscientes de eso, tenemos que mejorar para el partido que viene porque la serie, gracias al resultado, está abierta. Peor que esto no podemos jugar”, se sinceró el orientador, de 46 años.

En efecto, la presión, sobre todo en la salida, dejó sin respuestas a River. Y en el segundo tiempo la V azulada contó con oportunidades en cascada. Osorio tuvo tres; en una hizo temblar el travesaño. Pratto falló la suya. Y Franco Armani se convirtió en el sostén de las ilusiones visitantes.

“Me voy con la sensación de que no estuvimos, no recuerdo haber sentido esa sensación en una serie de Copa Libertadores. Peor de lo que jugamos hoy no vamos a jugar y todo lo que venga tiene que ser positivo. Primero, reconocer, asimilar y pensar que todo lo que venga tiene que ser mucho mejor. Lo que pasó hay que aceptarlo, con la fe intacta de que la ventaja es mínima”, añadió, pulsando la tecla de la actitud.

¿A River lo salvó Armani?

“¿Sabés en cuántos partidos fuimos superiores a los rivales y no pudimos resolver el partido por una ventaja más amplia? Hoy tal vez podríamos haber perdido por algún gol más y no pasó. A veces se da a favor y otra en contra”.

Por qué apeló en desventaja a Aliendro y Beltrán, dos recién llegados

“Es un partido en el que buscamos variantes por todos lados. Ellos hicieron un partido incómodo, físico, con esa energía, en un campo de juego que no estaba en buen estado. Y no lo pudimos jugar, no pudimos. Lo que pasó, ya pasó, que fue haber jugado mal, y el resultado fue mínimo”.

¿Cómo está Aliendro tras el codazo y la caída que obligaron a reemplazarlo?

“Rodrigo está más estable, pero va a estar en observación y le harán estudios. Se le había pasado un poco el mareo”.

¿Por qué no jugó De la Cruz?

“Nicolás no se sentía bien por el golpe que sufrió la otra vez, lo imposibilitaba de jugar, probó, pero no pudo recuperarse”.

¿Qué necesita River para dar vuelta la serie?

“Nosotros podemos dar vuelta la serie, claramente. Somos autocríticos de lo que hicimos hoy. Este partido nos va a enseñar para saber cómo jugar la semana que viene. Va a ser distinto porque entendemos que no podemos jugar igual. Si nos reencontramos con nuestro juego podemos dar vuelta la serie”.(Infobae)