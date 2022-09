La dirigencia entrerriana repudió la amenaza contra Bordet

Varios dirigentes salieron a solidarizarse con el Gobernador, tras la amenaza que recibió a través de Twitter.

A continuación, algunos:

Laura Stratta (Vicegobernadora): “Mi enérgico repudio a las amenazas contra el gobernador

Bordet. Los discursos de odio y violencia, no son gratuitos y expresan un profundo sentido antidemocrático. El diálogo siempre debe ser el camino. Mi solidaridad con él y su familia”.

Ángel Giano (presidente de la Cámara de Diputados de la provincia): “Repudio enérgicamente las amenazas contra el gobernador Bordet y contra toda persona víctima de los mensajes violentos y de odio. Seguimos sosteniendo que la violencia jamás será el camino. Mi solidaridad con el gobernador y su familia”.

Enrique Cresto (titular de Enohsa): “La violencia nunca es el camino. Los mensajes agresivos y amenazantes en las redes sociales exceden la libertad de expresión, representando la evidente consecuencia de la prédica constante del odio y la intolerancia por parte de algunos sectores.

Expresamos nuestra solidaridad con nuestro Gobernador Gustavo Bordet y su familia, instando al diálogo, al respeto de la diversidad de opiniones y a preservar la paz social”.

Adán Bahl (Intendente de Paraná): “Paremos con los mensajes de odio. Las quemas nos preocupan a todos, y el Gobernador Bordet trabaja desde el primer día para proteger a nuestras islas y humedales. Argentina nos necesita unidos y empujando para el mismo lado.

Estamos ante un desastre natural casi sin precedentes, por lo tanto el peor camino es fomentar culpabilidades focalizadas, cuando la naturaleza nos está enviando un doloroso mensaje a los seres humanos”.

Marcelo Casaretto (diputado nacional): “Repudiamos enérgicamente las amenazas contra nuestro gobernador

Bordet. No podemos naturalizar este tipo de expresiones antidemocraticas, violentas y violatorias de nuestro orden constitucional y la convivencia democrática, nos solidarizamos con él y su familia.

Carolina Gaillard (diputada nacional): “Repudiamos enérgicamente las amenazas contra nuestro gobernador Bordet. No podemos naturalizar este tipo de expresiones antidemocraticas, violentas y violatorias de nuestro orden constitucional y la convivencia democrática, nos solidarizamos con él y su familia”. Adelantó que presentará junto a Casaretto un proyecto de resolución repudiando el hecho.

Edgardo Kueider (senador nacional): “Mi solidaridad con el gobernador Bordet y su familia ante las amenazas recibidas. Expresiones de esta gravedad merecen ser desterradas de nuestra sociedad y repudiadas por todo el arco político. Exigimos un rápido accionar de la Justicia”.

Sigrid Kunath (Observatorio de Género): “Mi solidaridad y acompañamiento al Gobernador y su familia. Repudio la amenaza que recibiera y toda forma de violencia, los discursos de odio no deben tener lugar en nuestra sociedad. Por más diálogo, respeto y tolerancia”.

Armando Gay (senador provincial): “La violencia nunca es el camino. Repudio totalmente las amenazas contra el gobernador Bordet. Naturalizar estas expresiones en democracia es intolerable. Mi solidaridad con él y su familia”.

Carina Ramos (diputada provincial): “Mi solidaridad con el Gobernador Bordet y repudio los mensajes de agresión y violencia hacia su persona y flia. Es necesario que reflexionemos y comprendamos que todos aportamos a la construcción de una sociedad democrática, y de convivencia respetuosa”.

Emiliano Gómez Tutau (Movimiento Evita): “Mi mayor repudio a las amenazas vertidas en las redes sociales contra el gobernador Bordet. La violencia, y los discursos de odio no son el camino para el desarrollo de una sociedad que quiera resolver sus conflictos. El diálogo y la organización deben ser siempre el camino”.