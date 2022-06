La fiscal anticorrupción destituida en Entre Ríos presentó un per saltum ante la Corte Suprema

Cecilia Goyeneche, procuradora adjunta de Entre Ríos, presentó hoy un per saltum en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el máximo tribunal revoque la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos que a fines de mayo la destituyó por mayoría por mal desempeño en una investigación por corrupción contra el ex gobernador Sergio Urribari, condenado a ocho años de prisión, lo que lo obligó a dejar su cargo como embajador de Argentina en Israel.

Fuentes judiciales informaron que Goyeneche hizo esta mañana la presentación. En el per saltum la fiscal le solicitó al máximo tribunal que revoque su destitución. Pero también, en caso que no admita el per saltum, le solicitó a la Corte Suprema que “se decrete preventivamente la suspensión de los efectos de lo resuelto” por el Jurado de Enjuiciamiento, es decir su destitución, y que le pida al Jurado y al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que “procedan a arbitrar todos los medios necesarios” para que en 15 días haya una sentencia definitiva ante la apelación que Goyeneche también presentó en la Corte entrerriana.

Goyeneche fue destituida por 5 votos contra 2 por su intervención en la causa que se conoció como “contratos” en el que se investigó un desfalco al estado provincial en contratos de la legislatura de Entre Ríos.

Por esa investigación fue acusada en noviembre del año pasado por no haberse excusado a tiempo de la investigación debido a la presunta relación con uno de los imputados de la causa, Pedro Opromolla, el contador jefe del estudio donde se habrían procesado los fondos malhabidos, que tenía una relación comercial con el esposo de la fiscal. Sin suerte, Goyeneche recurrió tanto ante el Jury como al Superior Tribunal para negar la acusación y exigir un proceso justo que respete sus garantías a la defensa en juicio. Tan grave fue la situación, que la propia Corte Suprema de Justicia, en una decisión urgente, le ordenó a la Justicia de Entre Ríos que escuche a la fiscal.

La destitución fue dictada el voto de Armando Gay, un senador provincial de estrecho vínculo con Gustavo Bordet, gobernador de la provincia; Juan Smaldone, Daniel Carubia y Gisela Nerea Schumacher, que integran el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y fueron designados por sorteo para integrar el organismo constitucional a cargo del juzgamiento de jueces y fiscales; y Gonzalo García Garro, por el Colegio de la Abogacía.(Infobae)