El nuevo Congreso rechaza el presupuesto enviado por el Gobierno

Ahora habrá que esperar los próximos pasos de Alberto Fernández y Martín Guzmán,

si es que deciden prorrogar el Presupuesto de este año y reacondicionar los gastos vía DNU y decisiones administrativas.

El oficialismo buscó durante la maratónica sesión los votos que nunca consiguió. Pero ofreció devolver el Presupuesto 2022 a comisión para continuar el debate de las partidas para el año que viene, y parecía que ese camino iba a acompañarlo la oposición.

Antes de la votación tomó la palabra el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner para expresar críticas a Juntos por el Cambio por su resistencia a votar el Presupuesto y cuestionó que no hayan sido ellos cuando eran gobierno quienes enviaran al Congreso el acuerdo que firmó Mauricio Macri con el FMI.

La Cámara de Diputados había rechazado, por ajustada mayoría, un planteo de postergar hasta el martes próximo el debate el Presupuesto 2022. La moción planteada por el diputado de Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giácomo, logró 122 afirmativos contra 128, correspondientes al interbloque de Juntos por el Cambio, que anticipó su rechazo a ese planteo, tras un fuerte cruce en el recinto con el Frente de Todos

El planteo de pasar a un cuarto intermedio en las bancas fue realizado por el jefe de diputados del PRO, Cristian Ritondo. «Lo que estamos haciendo es tener una respuesta en común. Les pido que nos respeten, no queremos salir para dejar sin quórum y lo estamos debatiendo acá», añadió Ritondo, en torno de la posibilidad de pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo martes, impulsado por el oficialismo.

La propuesta de pasar a un cuarto intermedio y analizar la posibilidad de retomar el martes la discusión, fue avalada por el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner.

Entrada la madrugada, el oficialismo tenía confirmados entre 122 y 124 votos, mientras la oposición al dictamen se atribuía 130.

El Frente de Todos consiguió dictamen de mayoría sobre el proyecto de Presupuesto 2022, al reunir 25 de las 49 firmas de legisladores que integran la comisión de Presupuesto y Hacienda, por lo que este jueves al mediodía comenzó la maratónica sesión.

Mientras continuaban las exposiciones en el marco de la comisión que preside el oficialista Carlos Heller, se firmó el dictamen de mayoría que aglutinó la aceptación de los 24 integrantes del Frente de Todos y del representante del Frente de la Concordia misionero, lo que permitió que este jueves a partir de las 12 se pueda tratar en el recinto, con una sesión que se estima durará más de 20 horas por la cantidad de oradores.

Por la oposición, los dos diputados de Evolución Radical que integran la comisión firmaron un dictamen de rechazo; en tanto que los otros 21 integrantes del principal conglomerado opositor expresarán el rechazo en el recinto, aunque aún no firmaron dictamen en ese sentido.

Además, el interbloque Federal, por intermedio del representante de Córdoba Federal, Ignacio García Aresca, firmó un dictamen de minoría con sello propio.

Más allá de haber conseguido el número para alzarse con el dictamen de mayoría, el oficialismo aún no tiene asegurada la cantidad de diputados para imponerse en el recinto, por lo que durante toda la jornada del miércoles se sucedieron diferentes reuniones en busca de obtener consensos con algunos bloques opositores.

Maratónica sesiónA la una de la madrugada del viernes, unos 40 diputados sobre un total de 120 oradores anotados habían expuesto sus posturas en torno al proyecto de Presupuesto 2022, iniciativa que será puesta a votación durante la mañana.

La sesión especial en la cámara baja comenzó poco después de las 13 del jueves, pero el tratamiento del dictamen de la ley de gastos y recursos recién se inició a las 18.30 con el informe del presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, del Frente de Todos.

En el debate, el sindicalista y diputado del FDT Hugo Yasky .afirmó que le gustaría que Juntos por el Cambio «con honestidad intelectual, me diga cómo se haría para pagar en 2022 unos 19 mil millones de dólares, gobernaran ustedes o gobernáramos nosotros».

«Por eso no figura en el presupuesto la deuda con el FMI, ya que hicimos el cálculo y tendríamos que haber eliminado todo el presupuesto educativo, todo el presupuesto de salud, todo el de ciencia y técnica, toda la asistencia a las provincias», expresó y agregó que «por eso pido honestidad intelectual, porque no somos los dueños de la verdad absoluta, pero tampoco somos incapaces de darnos cuenta de que, si la cosa no se distribuye un poco más justa, que si el Estado no le asigna un poco más a educación como está haciendo, a salud, a ciencia y tecnología, no le tira un salvavidas a las pymes, a las provincias, si no segmentamos las tarifas, si no hacemos esas cosas, le vamos a tirar la carga a los que menos tienen».

Desde la oposición, la diputada porteña de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal dijo que «desde el regreso de la democracia logramos un consenso que es la estabilidad democrática, pero lamentablemente no logramos la estabilidad macroeconómica para que los argentinos sepan que pueden progresar en base a su esfuerzo».

Señaló que «la pobreza no se resuelve ni con discurso de Twitter ni con chicanas ni buscando culpables ni viendo cómo van a titular los diarios mañana. Tampoco tratando de forma exprés un presupuesto que el oficialismo no quiso tratar antes. Ni tapando los problemas ni presentando un presupuesto sobre premisas voluntaristas y difíciles de defender».

Por su parte, el diputado porteño Leandro Santoro dijo que el que está en discusión es «un Presupuesto equilibrado y posible en el marco de un contexto sumamente complejo».

«Estamos enfrentando 4 crisis simultáneas: la del Covid, de la inflación, de la recesión económica y del endeudamiento irresponsable con el FMI», completó.

El proyecto de Presupuesto 2022El Presupuesto 2022 girado por el Gobierno nacional preveía un crecimiento del 4% del Producto Bruto Interno (PBI), una inflación del 33% y un dólar a $131,1, y contempla un incremento real del gasto social y una reducción de los subsidios energéticos.