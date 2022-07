La primera gran decisión de Hugo Ibarra como entrenador de Boca Juniors

Tras la repentina despedida de Sebastián Battaglia del banco de Boca Juniors, el Consejo nombró a Hugo Benjamín Ibarra como sucesor interino. A la espera de novedades por el nuevo DT que buscarán, el Negro se hizo cargo del plantel profesional junto a Leandro Gracián (estaba con él en el cuerpo técnico de la Reserva) y Mariano Herrón, quien también fue colaborador de Miguel Ángel Russo y Battaglia. La primera prueba será mañana ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, pero el ídolo azul y oro ya empezó a tomar decisiones.

Ibarra incorporaría nuevamente al plantel profesional a Agustín Almendra , quien había sido separado por un altercado con Battaglia y uno de sus compañeros. El juvenil, que se rehabilita de una lesión de tobillo, ya no se entrenaría con la Reserva (que hoy será comandada por Roberto Pompei y Claudio Morel Rodríguez) y subiría nuevamente al grupo de mayores. Esta sería la primera gran decisión del ex lateral derecho, que se calzó el buzo de DT por tiempo indefinido.

Vale mencionar que Battaglia se había mostrado inflexible con Almendra, a quien bajó por haberle faltado el respeto en un entrenamiento de principios de año. Darío Benedetto, referente del plantel, había sido durísimo con él y su compañero Alan Varela, en falta por un hecho de menor gravedad. “Boca es muy grande como para que estén de joda, no se aguantaba más”, fue la frase del Pipa que resonó en Ezeiza.

La decisión del entrenador saliente había contado con el respaldo del Consejo y los referentes del plantel, incluido un Marcos Rojo que tiene afinidad personal con Almendra. Sabiendo que no tendría chances de volver a jugar en Primera con Battaglia, el mediocampista de 22 años le había hecho algunos guiños a Racing, uno de los clubes que se interesó en sus servicios en el último mercado. Sin embargo, el sondeo no pasó de eso e igualmente el CDF pretendía transferirlo al exterior y no en el fútbol local.

Jorge Bermúdez se había expresado sobre la situación de Almendra en abril pasado: “Nosotros, como Consejo de Fútbol, vamos a asumir lo que siempre nos caracteriza y que es nuestro labor que es institucional, de proteger, de fortalecer, de recuperar, de ayudar a este muchacho para que salga adelante, para que sea feliz jugando al fútbol, para que su nena lo vea brillando en la cancha como acaba de hacerlo hace un día y para que realmente el Mundo Boca lo pueda aprovechar. Esa es nuestra labor, pero no va en contra de lo que decida o no nuestro entrenador”. Y agregó: “Esperamos que de a poco Agustín siga mostrando lo que futbolísticamente tiene y que muy pronto el Mundo Boca lo pueda recuperar, lo pueda fortalecer y aprovechar. Pero no vamos en contra del técnico, no lo obligamos a que cambie de parecer, simplemente respetamos sus tiempos y esperamos que las cosas se den naturalmente”.

Los directivos tienen claro que Almendra es patrimonio de la institución y su falta de rodaje le resta cotización, al margen de que tienen pendiente la renovación de su vínculo. Ante la falta de alternativas en el mercado, confían en que el próximo cuerpo técnico lo considere y sea un “refuerzo interno” que sume para lo que resta del semestre. El Negro Ibarra, quien trabajó junto a él en Reserva, tiene claro lo que puede darle en lo futbolístico y planea recuperarlo desde ese plano y también el disciplinario.(Infobae)