La ramirense Maitena Riffel contó cómo es la vida en Qatar, el país del Mundial

Maitena Riffel es una joven entrerriana que se encuentra en Qatar y contó su experiencia de vida, y como es el pequeño y lujoso país donde se jugará el Mundial de Fútbol.

Maitena, oriunda de Ramírez, viajo a Qatar como parte de un programa de intercambio Work & Travel, que es un plan diseñado para jóvenes que quieran viajar de intercambio estudiantil y laboral a alguna parte del mundo.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo contó que “Es una experiencia muy distinta, la vida es distinta. Lo que más me sorprendió es ver que los hombres pueden tener varias esposas, entonces es muy común encontrarte con sus 3 o 4 mujeres, todos sus hijos, que son muchos y además sus 3 o 4 niñeras”.

“No hay demostraciones de afecto en público, no ves a nadie caminando de la mano, ni abrazos. Las mujeres están con el cabello tapado y algunas se tapan la cabeza completa y la cara, excepto los ojos. Otras usan velos completos y tienen todo el rostro tapado. En ciertos lugares no tenemos permitido entrar en short o musculosas, tenés que utilizar prendas que te tapen los hombros y las rodillas”.

Contó “Aquí se venden bebidas alcohólicas en ciertos restaurantes, no las venden en kioscos. Es muy caro lo que es la comida y la bebida alcohólica. No existe el consumo de alcohol en la calle, el consumo es exclusivo en restaurantes o sitios de baile. Las mujeres tienen prohibido consumir bebidas alcohólicas delante de los hombres, ocasionalmente pueden beber si salen solas o entre amigas”.

Sobre su viaje explicó “Yo llegué en septiembre y aún estoy tratando de adaptarme al cambio horario y a las costumbres de esta cultura totalmente nueva para mí. Hace muchísimo calor, estamos hablando en esta época del año de temperaturas de 40 grados, pero en las épocas de pleno verano las temperaturas rondan los 50 o 52 grados”.

“Aquí oscurece muy temprano y a eso de las 6 de la tarde (las 12 Hs en Argentina) y cenan muy temprano, entonces también me tuve que acostumbrar a cenar a las 19.30 o 20.00 hs, cosa que en mi país yo no hacía”.

Maitena reseño “Estoy trabajando en el restaurante de un hotel y actualmente estoy haciendo mis capacitaciones para estar bien preparada para cuando llegue la temporada del mundial y comience la visita de turistas de todo el mundo”. Indicó “Somos varios los argentinos que estamos por estos lugares, me encontré con gente de Paraná, del Chaco, Buenos Aires y otros lugares”.

“Es un país muy chico donde te movés rápidamente a cualquier parte, además hay metros súper modernos, lindos y baratos, así que es fácil llegar a distintos lugares. Es una ciudad chica, pero con muchos atractivos para visitar”.

Destacó que “Los estadios de futbol son nuevos y están todos muy cerca. Los lugares públicos son limpios, nunca vas a ver elementos rotos o que no funcionen. Sitios muy lujosos, mucho brillo y elegancia. Los negocios están perfectamente bien y no se ven fallas”. (Fuente: FM Estación Plus)