La soja trepó a u$s 600 por tonelada en Chicago y mejora el ingreso de dólares

El salto en la cotización del 1,08% a u$s 601,68 le agrega u$s 1.400 millones a las exportaciones de 2021, según estimó el economista Fernando Marull, de FMyA. De acuerdo con los analistas del sector, implicaría hasta u$s 10.000 millones en total. También subió el precio del maíz a u$s 299 la tonelada (+1,53%) y u$s 279,16 (2,32%) para el trigo.

La cifra es una buena noticia para el Banco Central que busca engrosar las reservas y para el ministro de Economía, Martín Guzmán, que depende de los ingresos por exportaciones mientras negocia postergar los pagos de deuda. Una mejora de la recaudación le dará aire para enfrentar los gastos asociados a la pandemia. Podrían ser u$s 3.000 millones más para las arcas de la AFIP.

“Las liquidaciones dependen de que se mantenga la brecha cambiaria“, indicó el economista Juan Ignacio Paolicchi de Empiria Consultores. “Hasta ahora fueron muy buenas pero hubo un adelanto por miedo a que la brecha suba”.

Con esta nueva cotización, la soja duplicó el valor de un año atrás y se acerca al récord histórico de u$s 650 en 2012, en medio de presiones desde el sector más duro del kirchnerismo para aumentar las retenciones para mejorar los ingresos ante la segunda ola de la pandemia, lo que mantiene al campo en estado de alerta.

El mercado espera los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) con las estimaciones de la nueva campaña. La mayor demanda de China presiona los stocks de Estados Unidos que pasó de exportar 45 millones de toneladas a 62 millones.

“Los stocks finales, los granos que “sobran” entre una campaña y la otra, hace dos año eran de 25 millones de toneladas, el año pasado de 14 millones y este año 3 millones. La mayor demanda de China está terminando con las existencias de Estados Unidos y eso tiene un impacto muy alto en sus precios”, explicó Emilce Terré de la Bolsa de Comercio de Rosario.

El informe de USDA dará a conocer las estimaciones de oferta y demanda de la soja 21/22 en Estados Unidos. “El mercado espera muy ansioso el dato sobre los stocks mundiales esperados“, agregó Terré. Según Reuters, hay perspectivas de escasez de suministros hasta finales de 2022.

ADELANTOS

Hasta el momento, las liquidaciones del sector fueron récord en lo que va del año.El sector agroexportador volcó en abril u$s 3031,4 millones de dólares, el doble que en abril del año pasado y la mayor marca para ese mes desde hace al menos 7 años.

En los primeros cuatro meses del año el ingreso de divisas por ese concepto alcanzó a u$s 9.755,4 millones, según los datos de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales, Ciara/CEC.

