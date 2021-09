La terminal de ómnibus de Ramírez se encuentra sin negocios y con baños cerrados

En las últimas semanas y al menos en el horario nocturno, quienes llegan o salen de General Ramírez no pueden utilizar los baños de la terminal de ómnibus porque están cerrados.

No solo que en la puerta no se indica el motivo, sino que en un cartel pegado en el vidrio del pasillo de ingreso a los sanitarios, se informa que los mismos se pueden utilizar “hasta las 00.30, sin excepción”, aunque en la práctica esto no sucede, pudo comprobar Informe Litoral.

Además, desde hace varios meses, el espacio destinado al kiosco u otro negocio, donde los viajeros o quienes disfrutan del Parque Evita podrían proveerse de comidas, bebidas u otros elementos, tampoco funciona por falta de interesados.

De esta manera, la terminal, de la que sí se destaca la limpieza y los arreglos de pintura, revoque y demás estructuras del edificio por parte de la actual gestión, es prácticamente un espacio en desuso, ya que las boleterías también están cerradas. Esto último es un recorte de las empresas de transporte que se vive también en otros lugares.