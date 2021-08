La transformación del Puerto Nuevo de Paraná llega a Nación

Hay en trámite, según informó uno de los legisladores patrocinantes, Marcelo Casaretto –junto con Mayda Cresto y Blanca Osuna–, el desarrollo de un Masterplan por parte de la Municipalidad. Mientras tanto, en Diputados de la Nación el proyecto pasó para su tratamiento a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Legislación General. Los terrenos en cuestión están identificados ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) de la siguiente manera: T25 F280, Fracción D, que consta con una superficie de 1.175,40 metros cuadrados; T39 F17, consta con una superficie de 482,02metros cuadrados; T19 F524 vta., consta con una superficie de 171,36 metros cuadrados; T19 F546 vta. consta con una superficie de 46,44 metros cuadrados; T19 F526, consta de varias fracciones de terreno con 1) sup. 47.882,22 metros cuadrados, 2) sup. 26.765,93 metros cuadrados; 3) sup 1.777,97 metros cuadrados y 4) sup. 24.565,65 metros cuadrados; T25 F280, Fracción B y F, consta de una superficie de 2.061 metros cuadrados; T25 F280 Fracción A con una sup. de 1.135,05 metros cuadrados; T19 F315; T19 F633; T61 B F296 vta., consta de una superficie de 9.017,43 metros cuadrados. Todos bajo dominio del gobierno nacional. El pedido de transferencia plantea la necesidad de “disponer dichos inmuebles con el objeto de lograr la reutilización y revalorización de los edificios existentes con actividades productivas y a la vez permitir que el predio deje de ser una frontera y barrera para la continuidad de la Costanera”.

Ese sector del borde costero posee un área de aproximadamente de 30.000 metros cuadrados, “inaccesibles para la comunidad, con una dársena, el edificio administrativo de valor patrimonial, galpones y talleres en desuso y obsolescencia”. El conjunto edilicio comenzó a construirse en 1905, un año después de la habilitación del Puerto Nuevo. Dentro del predio coexisten 5.000 metros cuadrados de superficie cubierta diseminados en los distintos agregados edilicios, 25.000 metros cuadrados de áreas descubiertas y 17.000 metros cuadrados del espejo de agua de la dársena.

Perfil

El texto de la norma propuesta destaca la posición geográfica, y el significado histórico a nivel urbano y regional de ese sector, que posee un gran potencial urbano, paisajístico, cultural, turístico y ambiental. El paulatino abandono de ciertas actividades, la acumulación de “chatarra” de embarcaciones en desuso sobre la dársena y la nula actividad intrapredial, han provocado que el área sea considerada sin destino, mientras se instalan en su entorno algunos emprendimientos privados que no siempre capitalizan la proximidad con el río. Boliches, carribares, ferias, corsos, emprendimientos cuentapropistas, integran la variedad de actividades que conviven con la Prefectura, la Aduana, la Escuela Técnica, la Sala cultural Mayo y la Dirección de Vías Navegables (propietaria mayoritaria del patrimonio construido en uso y desuso).

“El inmueble interesado presenta una situación de obsolescencia general con un notorio deterioro del patrimonio arquitectónico, la imposibilidad de acceso público, una ausencia de atravesamientos urbanos y potenciales conflictos jurisdiccionales en la prestación de servicios.

El perímetro de la Dirección Nacional define una barrera, hoy infranqueable, imposibilitando la continuidad costera norte-sur y aumentando la guetización de los barrios colindantes y del entorno. Actualmente el predio se encuentra inactivo, sin ningún tipo de actividad, con excepción de las correspondientes a la escuela sita en el mismo, hasta el fin del presente ciclo lectivo, ya que el gobierno provincial ha concluido la obra del nuevo edificio escolar, emplazado en el entorno directo, que será inaugurado próximamente, durante el año en curso”, describe como estado de situación.

El tema está a consideración de legisladores nacionales; será oportuno luego que toda la comunidad pueda expresarse y sea participada para exponer y opinar también acerca del destino y los usos para esa zona, para que estas decisiones estratégicas no queden, como ha venido ocurriendo en Paraná, siempre en manos de funcionarios de turno.