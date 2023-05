La vicegobernadora destacó el protagonismo de Entre Ríos y la figura de Urquiza en el proceso de organización nacional

Junto al intendente Martín Oliva, su par de Santa Fe Emilio Jatón y otras autoridades provinciales y locales, la vicegobernadora Laura Stratta participó en Concepción del Uruguay este martes del acto de conmemoración de los 170 años de la sanción de la Constitución Nacional por parte del Congreso General Constituyente reunido en Santa Fe, y que fuera promulgada el 1 de mayo de 1853 por Justo José de Urquiza como director provisional de la Confederación Argentina.

Participaron del homenaje, entre otros, los intendentes de las localidades de San Justo, Fernando Viganoni, y de Villa Mantero, Jorge Holzman, el senador Horacio Amavet, el diputado Jorge Sato, además de veteranos de la guerra de Malvinas, autoridades de organismos provinciales, comunidades de escuelas de la ciudad, autoridades de fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, del municipio local, además de representantes de instituciones académicas.

“Pocos hechos históricos fueron tan relevantes en la vida de nuestra provincia y nuestro país como la sanción de la Constitución de 1853. La Carta Magna modificó el curso de la historia nacional e impactó en la vida de todas y todos los argentinos, desde aquel momento hacia las generaciones que vendrían, y así hasta nuestros días”, dijo la vicegobernadora.

Laura Stratta, durante su discurso, manifestó sentirse honrada por ser parte del homenaje y en un marco especial, como el de la plaza Francisco Ramírez “epicentro de la historia de la provincia y del país”.

Luego, tras repasar algunos de los puntos centrales de aquel documento histórico, realzó la figura de Justo José de Urquiza: “Su decisión política fue determinante. Fue quien encarnó como nadie la idea de sancionar una Constitución y organizar institucionalmente el país”, valoró, para dar cuenta de que “nuestra provincia fue la gran protagonista también de esta gesta”.

Seguidamente, destacó: “En esta Constitución, aquellos compatriotas depositaron sus esperanzas e ideas de bienestar, para que podamos tener una sociedad justa y con oportunidades para todos. Y ese sigue siendo el norte y el desafío”, sostuvo, y agregó finalmente: “Para nosotros, que fuimos honrados por la voluntad popular de los entrerrianos, estas circunstancias nos interpelan en la actualidad. Una sociedad justa e inclusiva, que permita el desarrollo de todos los habitantes, en un marco de solidaridad y trabajo es el mandato actual más vigente que nunca, para los gobiernos y para todas y todos los argentinos”.

De la mano del diálogo

A su turno, el intendente Martín Oliva, expresó: “Una Constitución no es un libro sagrado, es un libro que debe ser útil para la convivencia de las personas, para limitar a los Gobernantes como decía Moreno y para proyectar el futuro a una sociedad en función de ciertos horizontes”.

Pero ¿se puede atribuir a la CN de 1853 las frustraciones y fracasos de la sociedad argentina? Ciertamente no, al menos no como un factor principal y mucho menos como único, pero sí a quienes la vulneraron repetidamente que hicieron caso omiso de sus disposiciones más sabias y las modificaron o interpretaron para hacerles decir lo que no dice”, continuó.

Tras recordar la reforma de la Carta Magna de 1994, que se juró en el Palacio San José de Concepción del Uruguay, trajo a colación que este año la localidad cumplirá “240 años de vida en junio y durante octubre todos los argentinos y argentinas recordaremos con profundo fervor los 40 años ininterrumpidos de democracia, una forma de vida que abrazamos y defendemos todos los día desde el lugar que cada uno ocupamos”.

Asimismo, Oliva agradeció a la vicegobernadora por la sanción de la ley que declara a Concepción del Uruguay como Ciudad Cuna de la Organización Nacional y, en alusión a Urquiza, expresó: “En honor a nuestro organizador de la Nación Justo José transitemos este tiempo siempre de la mano del diálogo como única forma de encuentro en un marco de respeto”.

Renovar los ideales

El intendente de Santa Fe, en tanto, hizo una convocatoria a las y los presentes. “Renovemos los ideales que alentaron a los protagonistas de la patria, a que sigamos su ejemplo de lucha, de entrega y de convicción para construir un país mejor. Pero además, para que ambas ciudades, como lo hicieron nuestros líderes, sigan hermanadas para siempre”, manifestó Emilio Jatón.

El acto se llevó adelante en el marco de una ceremonia especial que tuvo como centro a la plaza Francisco Ramírez de la ciudad, hasta donde llegaron alumnos, docentes y directivos de escuelas locales y vecinos y vecinas de la comunidad. En la oportunidad, la vicegobernadora tomó juramento de lealtad a la Constitución Nacional a estudiantes de tercer año de secundaria y saludó la presentación de la Agrupación Constitución Nacional del Batallón de Ingenieros Blindados 2 General Francisco Ramírez.