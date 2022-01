Las exportaciones agroindustriales de 2021 fueron las más altas de la historia

Los productos primarios y las manufacturas de origen agroindustrial generaron negocios por U$S 52.779 millones. Superaron el récord de U$S 47.509 millones de 2011.

El informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) que dio a conocer en las últimas horas el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) confirma lo que ya había dejado entrever la liquidación de divisas: 2021 fue el año con mayor flujo de exportaciones agroindustriales de la historia.

De la mano de una cosecha de granos que estuvo al borde del récord y de precios internacionales que también se ubicaron cerca de su máximo histórico, los Productos Primarios (PP) y las Manufacturas de Origen Industrial (MOA) cerraron el año con una facturación por exportaciones de U$S 52.779 millones.

Es un 39% o casi U$S 15.000 millones más que los 37.993 millones de 2021 y superó al récord vigente, correspondiente a 2011 –el anterior ciclo de altos precios– de U$S 47.509 millones, de acuerdo con las cifras estadísticas históricas del INDEC.

Rubro por rubro

En primer término, los productos primarios aumentaron 34,7%, de U$S 16.207 millones a U$S 21.828 millones.

Este crecimiento estuvo directamente relacionado al alza de cotizaciones, sobre todo de maíz y trigo que son los granos que se exportan sin procesar: mientras los precios crecieron 27,7%, las cantidades exportadas aumentaron 5,4%.

En el caso de las MOA, donde más del 70% es explicado por los derivados de la soja (aceite, harina y biodiésel), el alza interanual fue del 42%, de 21.800 millones de dólares a 31.900 millones.

Aquí sí talló un volumen exportado que aumentó en una tasa importante (11,7%), con precios que evolucionaron de manera similar a los de los PP (+ 27%).

El peso de la soja

Como es el principal producto de exportación de la Argentina, la soja cuenta siempre con un capítulo aparte en este reporte mensual del Indec.

No es para menos: el año pasado, se exportaron productos derivados de la oleaginosa por U$S 23.032 millones, un 60,2% más que en 2020.

Significa que el 44% de las exportaciones agroindustriales argentinas y el 30% del comercio exterior total del país (U$S 78.000 millones) se explican exclusivamente por la soja.

El aceite aumentó 82%, hasta U$S 6.873 millones; la harina 51%, hasta U$S 11.794 millones; y el biodiésel fue la estrella, triplicando su negocio de U$S 468 millones en 2020 a U$S 1.573 millones el año pasado.