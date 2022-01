Las lluvias frenaron la sequía del campo en Entre Ríos

Por lo pronto, desde la Bolsa de Cereales de Entre Ríos indican que “es satisfactorio ver que la sequía de gran escala que dominaba todo el territorio provincial el jueves pasado, ha retrocedido en forma significativa”. Solo áreas que han presentado lluvias inferiores a los 40 milímetros no han logrado el impulso necesario para cambiar de categoría. “Sin embargo debemos decir que, incluso en estas zonas, el alivio se ha hecho presente”, acota el informe.

“El cambio observado debe validarse con nuevas precipitaciones para que las reservas logren sostenerse”, plantean desde la entidad. Por lo pronto el ambiente es más que favorable y puede ser acompañado por lluvias durante el recorrido hasta el próximo miércoles.

Los modelos de pronóstico muestran lluvias significativas para Buenos Aires, Córdoba, centro sur de Santa Fe y en menor medida la provincia de Entre Ríos. Las lluvias se mantendrían en valores más modestos en el territorio entrerriano. No obstante esto, es razonable esperar que debido al contexto de alta disponibilidad de humedad que domina toda la región pampeana, haya corrimientos hacia el este y hacia el norte en la oferta prevista. Esto sería muy importante para los departamentos del sur de la provincia.

“Lo que queda claro, es que no hay un regreso a la situación precedente, no al menos en el mediano plazo. No es posible garantizar que no volvamos a tener otra ventana seca y que la pasada haya sido la última ola de calor del verano, sin embargo, vemos señales que revelan un mejor funcionamiento regional, sobre todo por el despliegue de lluvias de gran escala, rompiendo el comportamiento discrecional y tan poco efectivo para el verano”, expresa el informe.