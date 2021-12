Laurita Fernández y Nico Cabré, otra vez separados: «Ella está aburrida y él es fóbico»

Luego agregó que «el haber hecho la apertura de la final de ShowMatch y haber ensayado, el engancharme de vuelta con el baile, me conectó con cosas lindas y me hizo muy bien”.

El motivo de la ruptura, esta vez, tiene que ver con un desgaste, una razón diferente a los cambios de proyecto que había tenido el actor en su primera separación, durante la pandemia en 2020. Según contó Yanina Latorre en LAM, ahora fue ella quien tomó la decisión, agobiada por el estilo de vida que quería llevar Cabré.

“El motivo de la separación es que Laurita está aburrida. No tienen problemas sexuales, que está todo bárbaro, que se llevan bien, pero que es un pibe con el que no tienen intereses en común. Ella es joven, quiere salir, tener vida social. La vida no es solamente tener pareja. Él es muy quedado, muy fóbico y siempre quiere estar encerrado”, aseguró. “Ella quiere tener planes y tienen intereses diferentes. Siempre cortan por lo mismo y después terminan volviendo, pero esta vez ella dice que es definitivo”, agregó.

Respecto a la casa que están haciendo en un country de zona norte, la propiedad sigue en manos de la bailarina. “La casa se la quedó Laurita. Es vecina mía, es al lado de casa. Eso lo resolvieron en la separación anterior. La iban a compartir, pero es de Laurita. Ella se alquiló un departamento cerca de estos countries, donde está haciendo esta casa, para dormir y estar cerca”, contó.